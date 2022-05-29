Шмигаль розповів про три етапи відновлення України

Третій етап відновлення буде можливий тільки після завершення бойових дій

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що відновлення України після війни передбачає три етапи. Про це повідомив Шмигаль в коментарі BBC News Україна.

Шмигаль зазначив, що перший етап передбачає миттєву відбудову там, де це вже зараз можливо зробити. Це стосується незруйнованих будинків, де можна відремонутвати дахи, поставити вікна. На це з бюджету виділено 1,5 млрд грн.

Другий етап відбудеться негайно після завершення бойових дій. Йдеться про електропостачання, водовідведення, зведення понтонних мостів.

Третий етап передбачає велике відновлення країни за параметрами і стандартами ЄС. Денис Шмигаль пояснив, що для другого етапу відновлення України виділятимуться гроші з нашого бюджету. Крім того, очікується фінансова допомога від партнерів та міжнародних фінанслвих гуманітарних благодійних організацій.

Найбільш дороговартісний етап відновлення – третій. Тому на цій стадії Україна також розраховує отримати допомогу від партнерів, міжнародних оранізацій, інвесторів, приватних донорів.

«Але ми переконані, що за вчинені руйнування повинна платити Росія. Це має бути за рахунок заморожених російських активів, які потрібно конфіскувати та передати Україні для спільного з партнерами відновлення нашої держави. Для цього потрібно розробляти міжнародне законодавство», – пояснив Шмигаль.

Однак прем’єр наголосив, що третій етап відновлення буде можливий тільки після завершення бойових дій і після того, як російські війська вийдуть за межі наших географічних кордонів.

21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.