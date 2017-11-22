На Київщині викрили «бізнесменів», які вирощували марихуану в промислових обсягах

За попередніми даними, щомісячний прибуток зловмисників становив майже п’ять тисяч доларів США

У Київській області співробітники Служби безпеки України припинили вирощування марихуани у промислових обсягах. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що двоє місцевих жителів вирощували в лабораторних умовах марихуану. «Виробничі» приміщення вони облаштували на території приватного домоволодіння та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередніми даними, щомісячний прибуток зловмисників становив майже п’ять тисяч доларів США

У Київській області співробітники Служби безпеки України припинили вирощування марихуани у промислових обсягах. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє місцевих жителів вирощували в лабораторних умовах марихуану. «Виробничі» приміщення вони облаштували на території приватного домоволодіння та садибної ділянки одного із зловмисників. Готову наркотичну речовину реалізовували «клієнтам» зі столиці та області через розгалужену мережу наркодилерів.

За попередніми висновками, середньомісячний «прибуток» зловмисників становив майже п’ять тисяч доларів США.

Під час обшуків у нарколабораторіях правоохоронці виявили понад п`ятсот кущів канабісу, двісті саджанців, близько півкілограма готової для продажу марихуани та обладнання для її вирощування й зберігання.

Оперативники спецслужби затримали двох учасників наркоугруповання.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, зокрема для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.