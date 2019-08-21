На Київщині виявлено та знищено пів сотні мін (фото, відео)



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Піротехнічні групи виявили 49 мінометних мін Другої світової війни у с. Ходорів Фото: ДСНС

Вибухонебезпечні предмети знищено на полігоні

19 серпня під час обстеження територій с. Ходорів Миронівського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 49 мінометних мін Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Дані вибухонебезпечні предмети були знешкоджені шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, 18 серпня на відкритій місцевості Національного музею «Пирогів», що у Голосіївському районі столиці, було виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни.