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    На Київщині виявлено та знищено пів сотні мін (фото, відео)

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    Піротехнічні групи виявили&nbsp;<span lang="UK">49 мінометних мін Другої світової війни у с. Ходорів</span> - На Київщині виявлено та знищено пів сотні мін (фото, відео)
    Піротехнічні групи виявили 49 мінометних мін Другої світової війни у с. Ходорів
    Фото: ДСНС

    Вибухонебезпечні предмети знищено на полігоні

    19 серпня під час обстеження територій с. Ходорів Миронівського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 49 мінометних мін Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Дані вибухонебезпечні предмети були знешкоджені шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

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    На Київщині виявлено та знищено пів сотні мін (фото, відео)
    На Київщині виявлено та знищено пів сотні мін (фото, відео)
    На Київщині виявлено та знищено пів сотні мін (фото, відео)

    Як повідомлялося, 18 серпня на відкритій місцевості Національного музею «Пирогів», що у Голосіївському районі столиці, було виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни.

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