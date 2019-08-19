На території музею «Пирогів» знайдено снаряд



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Піротехніками снаряд вилучено та знищено на полігоні

У неділю, 18 серпня, на відкритій місцевості Національного музею «Пирогів», що у Голосіївському районі столиці, було виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлений снаряд вилучено та знищено на полігоні, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

«Піротехнічні підрозділи ДСНС України проводять роботи щодо обстеження території міста, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 797 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни», - розповіли у ДСНС.

Головне управління ДСНС у Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. «Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпайте, не пересувайте, не стукайте по корпусу, не розбирайте вибухонебезпечний предмет», - закликають рятувальники.





Нагадаємо, на початку серпня в с. Саливонки на березі річки Протока було виявлено боєприпас.