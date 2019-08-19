На Одещині затримали колишнього військового, який продавав крадену зброю



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Розпочато експертизу вилученої зброї та боєприпасів

Зловмисник підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл Одещини

Співробітники Служби безпеки України викрили на Одещині незаконний збут нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це 19 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що мешканець регіону - колишній військовослужбовець, який проходив службу у районі проведення АТО, незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю вітчизняного та іноземного виробництва для продажу. Зловмисник підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл Одещини.

«Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника вилучено пістолети «Маузер» та «Екол», майже півсотні набоїв різного калібру, холодну зброю. За інформацією СБУ, вилучені боєприпаси вкрадені з військових частин у районі проведення ООС та переправлені спільниками до Одеси для реалізації», - говориться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до нелегального бізнесу. Розпочато експертизу вилученої зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, на Вінниччині правоохоронці за підозрою у торгівлі зброєю затримали місцевого жителя.