  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Київщині затримали посадовця сільради, яка отримала хабар автомобілем

    Жінку-посадовця затримали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді автомобіля Volkswagen Sharan
    На Київщині правоохоронці затримали чиновницю однієї з селищних рад, яка отримала хабар у вигляді автомобіля. Про це йдеться у повідомленні прокуратури міста Києва у Facebook. Зазначається, що жінка – секретар бюджетної комісії сільради. «Жінку-посадовця затримали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді
    • Сьогодні, 01:48
    • Розсилка
    Затримання хабарниці
    Затримання хабарниці

    Жінку-посадовця затримали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді автомобіля Volkswagen Sharan

    На Київщині правоохоронці затримали чиновницю однієї з селищних рад, яка отримала хабар у вигляді автомобіля.

    Про це йдеться у повідомленні прокуратури міста Києва у Facebook.

    Зазначається, що жінка – секретар бюджетної комісії сільради.

    «Жінку-посадовця затримали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді автомобіля Volkswagen Sharan та грошових коштів у сумі 5 тисяч гривень. Перша частина хабаря складала 2 тисячі доларів США та була одержана зловмисницею у листопаді поточного року», - йдеться у повідомленні.

    Слідством встановлено, що неправомірну вигоду посадовець зажадала від підприємця за сприяння у прийнятті позитивного рішення головою та членами виконкому селищноï ради про надання дозволу на розміщення двох МАФів на території вказаного селища.

    Хабарниці готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом).

    До слова, у вівторок суд відмовив у відстороненні від посади підозрюваного у хабарництві проректора НАУ.

    Читайте також
    прокуратура корупція в Україні хабар Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ