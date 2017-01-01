На Київщині затримали посадовця сільради, яка отримала хабар автомобілем

Жінку-посадовця затримали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді автомобіля Volkswagen Sharan

На Київщині правоохоронці затримали чиновницю однієї з селищних рад, яка отримала хабар у вигляді автомобіля. Про це йдеться у повідомленні прокуратури міста Києва у Facebook. Зазначається, що жінка – секретар бюджетної комісії сільради. «Жінку-посадовця затримали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання хабарниці

Жінку-посадовця затримали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді автомобіля Volkswagen Sharan

На Київщині правоохоронці затримали чиновницю однієї з селищних рад, яка отримала хабар у вигляді автомобіля.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури міста Києва у Facebook.

Зазначається, що жінка – секретар бюджетної комісії сільради.

«Жінку-посадовця затримали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді автомобіля Volkswagen Sharan та грошових коштів у сумі 5 тисяч гривень. Перша частина хабаря складала 2 тисячі доларів США та була одержана зловмисницею у листопаді поточного року», - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що неправомірну вигоду посадовець зажадала від підприємця за сприяння у прийнятті позитивного рішення головою та членами виконкому селищноï ради про надання дозволу на розміщення двох МАФів на території вказаного селища.

Хабарниці готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом).

До слова, у вівторок суд відмовив у відстороненні від посади підозрюваного у хабарництві проректора НАУ.