Суд відмовив у відстороненні від посади підозрюваного у хабарництві проректора НАУ

Харченку домашній арешт у нічний час змінено на особисте зобов’язання із виключенням обов’язків не покидати м. Київ без дозволу суду та носити електронний засіб контролю

Печерський районний суд Києва призначив до розгляду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом умисного невиконання судових рішень, вимагання та отримання виконувачем обов’язків ректора Національного авіаційного університету (Київ) та іншими особами неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Водночас, суд відмовив у



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Володимир Харченко

Харченку домашній арешт у нічний час змінено на особисте зобов’язання із виключенням обов’язків не покидати м. Київ без дозволу суду та носити електронний засіб контролю

Печерський районний суд Києва призначив до розгляду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом умисного невиконання судових рішень, вимагання та отримання виконувачем обов’язків ректора Національного авіаційного університету (Київ) та іншими особами неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Водночас, суд відмовив у відстороненні від посади проректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка, а також суттєво пом’якшив запобіжні заходи обвинуваченим. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За результатами підготовчого судового засідання у вказаному кримінальному провадженні 22.12.2017 Печерським районним судом м. Києва призначено до судового розгляду у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням Харченка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 382 КК України, Крижанівського С.В. – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, та Бойчука М.О. – ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Рішення суду викликає занепокоєння сторони обвинувачення, оскільки Харченко має можливість як чинити тиск на свідків у справі – працівників університету, так і знищити докази, оригінали яких, за рішенням слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва, продовжують зберігатися в університеті.

«Не вплинуло на таке рішення суду навіть наявність показань свідка - одного із працівників університету, про вчинення на нього тиску Харченком В.П. вже після повідомлення йому про підозру у вчиненні корупційних злочинів», - зазначили у САП.

«Разом з тим, ще більше питань викликають прийняті судом рішення щодо запобіжних заходів обвинувачених», - повідомили у САП.

Зокрема, Харченку домашній арешт у нічний час змінено на особисте зобов’язання із виключенням обов’язків не покидати м. Київ без дозволу суду та носити електронний засіб контролю.

Крижанівському із числа обов’язків також виключено обов’язки не покидати м. Київ без дозволу суду та носити електронний засіб контролю.

Можливість оскарження такої ухвали суду КПК України прямо не передбачена.

Нагадаємо, 26 серпня 2016 року правоохоронці затримали Харченка під час одержання хабара в EUR170 тис., після чого Міносвіти звільнило його з обійманої посади. Детективи НАБУ під час обшуку у Харченка вилучили готівку на загальну суму близько 5 млн грн та дев’ять зливків золота.

Харченку та його посереднику-адвокату в лікарні було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або вчинене службовою особою).

Солом’янський районний суд Києва 13 вересня заарештував майно Харченка, зокрема квартиру, два будинки, гараж і грошові кошти. Харченко взяли під частковий домашній арешт.

Наприкінці грудня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили досудове слідство в кримінальному провадженні за підозрою Харченка, керівника адвокатського об'єднання та колишнього чиновника ЗСУ та органів держбезпеки України. 14 лютого 2017 року у провадженні було складено обвинувальний акт.