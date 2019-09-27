На Київщині затримали тренера, який чотири роки переховувався від органів суду за розбещення дітей



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Суд заарештував тренера футбольної секції із правом внесення застави у сумі 150 тисяч гривень

Чоловік, якого підозрюють у вчиненні розпусних дій, весь цей час змінював імена і прізвища та проживав за різними адресами у столиці та на території Київської області. Саме цей факт і ускладнював пошуки фігуранта. Суд обрав правопорушнику міру запобіжного заходу у вигляді арешту із правом внесення застави у сумі 150 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві у грудні 2015 року було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України стосовно тренера з міні-футболу.

Як встановили правоохоронці, зловмисник працював тренером у футбольній секції в загальноосвітній столичній школі. Наприкінці грудня 2015 року він спільно із своєю командою неповнолітніх вихованців поїхав на змагання до Львова. За словами потерпілого хлопчика, чоловік у готельному номері розбещував його, оголяючи свої статеві органи. Свідком даної події став ще один підліток, котрий у той момент також знаходився у кімнаті.

У ході досудового розслідування слідчі зібрали необхідну доказову базу щодо причетності фігуранта до вчинення протиправних дій. У подальшому матеріали провадження були скеровані до суду. Однак зловмисник, бажаючи уникнути покарання, почав переховуватися та не з'являвся на судові засідання.

Протягом останніх кількох років зловмисник проживав під чужим ім'ям і прізвищем, постійно змінював адреси проживання. Тим часом працівники карного розшуку столичного главку проводили кропітку роботу з метою встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного.

Вчора під час оперативних заходів правоохоронці затримали чоловіка на території Київської області. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту з правом внесення застави.