  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Слуга народу» листувалася про секс під час голосування про недоторканність (фото)

    • Розсилка
    <span>Олена Кріворучкіна на робочому місці веде любовні листування</span> - «Слуга народу» листувалася про секс під час голосування про недоторканність (фото)
    Олена Кріворучкіна на робочому місці веде любовні листування

    Депутатка балотувалася по 32 округу в Кривому Розі

    Як відомо, Верховна Рада сьогодні прийняла рішення про скасування недоторканності для народних депутатів. «За» внесення змін до законопроекту №7203 (про зміну статті 80 Конституції України щодо депутатської недоторканності. - Ред.) проголосувало 373 народних обранці.

    Як тільки рішення було прийнято, Олена Криворучкіна (фракція «Слуга народу»), яка пройшла в парламент по мажоритарному округу в Кривому Розі, вирішила про це повідомити абоненту «Любий». Романтичне листування відобразили фотокореспонденти «Страни».

    Читайте також

    Отже, під час засідання Олені прийшли повідомлення в месенджері Telegram. Той, хто підписаний ніжно «Любий», писав Криворучкиній транслитом (передача тексту за допомогою чужого алфавіту. - Ред.).

    2390235

    Любий: - Кнопочка зелена, де ти? Лєн, розлюбила мене, напевно.

    Криворучкіна: - Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

    Любий: - Кнопочка любить я знаю. А ти не знаю.

    Криворучкіна: - Знаєш, знаєш.

    Любий: - Лєн, ти де?

    Криворучкіна: - Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

    На цьому моменті Олена перевернула свій телефон.

    Відзначимо, Олена Криворучкіна балотувалася по 32 округу в Кривому Розі. Вона еколог, економіст та активний учасник передвиборчої кампанії президента Зеленського. У 1995 році Олена стала асистентом у Криворізькому економічному інституті і пройшла шлях до доцента Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

    Читайте також
    Верховна Рада депутат телефон Telegram депутатська недоторканність партія Слуга народу секс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ