«Слуга народу» листувалася про секс під час голосування про недоторканність (фото)



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Олена Кріворучкіна на робочому місці веде любовні листування

Депутатка балотувалася по 32 округу в Кривому Розі

Як відомо, Верховна Рада сьогодні прийняла рішення про скасування недоторканності для народних депутатів. «За» внесення змін до законопроекту №7203 (про зміну статті 80 Конституції України щодо депутатської недоторканності. - Ред.) проголосувало 373 народних обранці.

Як тільки рішення було прийнято, Олена Криворучкіна (фракція «Слуга народу»), яка пройшла в парламент по мажоритарному округу в Кривому Розі, вирішила про це повідомити абоненту «Любий». Романтичне листування відобразили фотокореспонденти «Страни».

Отже, під час засідання Олені прийшли повідомлення в месенджері Telegram. Той, хто підписаний ніжно «Любий», писав Криворучкиній транслитом (передача тексту за допомогою чужого алфавіту. - Ред.).

Любий: - Кнопочка зелена, де ти? Лєн, розлюбила мене, напевно.

Криворучкіна: - Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

Любий: - Кнопочка любить я знаю. А ти не знаю.

Криворучкіна: - Знаєш, знаєш.

Любий: - Лєн, ти де?

Криворучкіна: - Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

На цьому моменті Олена перевернула свій телефон.

Відзначимо, Олена Криворучкіна балотувалася по 32 округу в Кривому Розі. Вона еколог, економіст та активний учасник передвиборчої кампанії президента Зеленського. У 1995 році Олена стала асистентом у Криворізькому економічному інституті і пройшла шлях до доцента Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.