У Вінниці багатодітну матір засудили за те, що пересилала свої інтимні фото та не відмовляла чоловікам



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Було зафіксовано чотири випадки дитячої порнографії

Багатодітну матір, яка проживає у передмісті Вінниці, працює прибиральницею та сама виховує трьох дітей, засуджено до умовного терміну через «підробіток» проституцією і безкоштовне розповсюдження власних фото з демонстрацією статевих органів. Якщо протягом двох років вінничанку знову спіймають на кримінальному порушенні, то вона потрапить за ґрати.

Наприкінці минулого року поліція задокументувала чотири(!) випадки «платного» інтиму із жінкою. В одному випадку прибиральниці готельно-спортивного комплексу «Нива» чоловік заплатив 250 гривень, у другому – 200, а ще двоє клієнтів «розрахувалися» продуктами харчування.

Вирок Вінницького міського суду щодо покарання жінки вступив у дію. У неї конфісковано телефон Motorola, як речовий доказ, яким вона знімала себе та через мобільні додатки надсилала фото, 250 гривень, з якими «затримали» на гарячому правоохоронці. Також жительку приміського села зобов’язали сплатити витрати на мистецькознавчу експертизу – ту, що кваліфіковано визнала світлини зі статевими органами порнографією – майже 7 тисяч гривень.

Можна лише здогадуватися, як розлучена жінка, що виховує трьох дітей у віці 12, 10 і 8 років, має погасити «борг державі». Працюючи прибиральницею у готелі, має отримувати значно менше…

Але про все по черзі. Отже Вінницький міськсуд 15 липня ухвалив рішення щодо покарання жіночки. Нещодавно вирок опублікували в відповідному реєстрі. З матеріалів справи зрозуміло, що правоохоронці слідкували за діяльністю та документували її з кінця листопада, а зібрали достатньо доказів до кінця грудня.

Жінка зареєструвалася на порталі bodoo, де знаходила охочих до спілкування чоловіків. Коли вінничанку просили про інтимні фото, вона не відмовляла. Використовуючи свою Motorola, жінка знімала себе та через мобільні додатки Viber і WhatsApp безкоштовно надсилала світлини і відео.

Також жінка використовувала службові приміщення в особистих цілях. Працюючи прибиральницею, вона мала можливість усамітнитися у одному з номерів з чоловіком. На суді вінничанка зізналася, що не відмовлялася від платні чи іншого варіанту подяки. Інколи займалася там сексом і безкоштовно.

В матеріалах справи вказуються лише чотири випадки. В двох з них зазначені суми – 250 і 200 гривень, а також «клієнти». Можна припустити, що це «підставні» чоловіки, які пішли на секс з прибиральницею заради розкриття її злочинної діяльності. Ще двоє розрахувалися харчами на невстановлену суму. Можливо, цукерками для дітей.

Також жінка визнала, що були в неї – в готельно-спортивному комплексі - й інші чоловіки, прізвища яких, звісно, слідство не встановило. Вінничанка зізналася, що хто скільки міг, стільки й залишав, а інколи лише подякував словами…

Якщо документували факти протягом двох місяців, то слідство тривало близько пів року. За рішенням суду жінка перебувала під цілодобовим домашнім арештом. Оскільки під час судового засідання вона нічого не заперечувала, з усім погоджувалася, щиро розкаювалася, то її визнали винною за усіма пунктами обвинувачення. А саме:

за ч. 2 ст. 301 КК України виготовлення, зберігання з метою збуту та розповсюдження, а також розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру (до 2 років позбавлення волі);

за ч. 3 ст. 301 КК України виготовлення, зберігання з метою збуту та розповсюдження, а також розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, вчинене повторно (до 4 років позбавлення волі);

за ч. 3 ст. 301 КК України виготовлення, зберігання з метою збуту та розповсюдження, а також розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчинене повторно;

за ч. 2 ст. 302 КК України створення та утримання місця розпусти вчинене з метою наживи (до 3 років позбавлення волі).

Тобто найбільше карається розповсюдження власних світлин. Враховуючи те, що жінка позитивно характеризується за місцем проживання (за місцем роботи – не вказано), на обліку у лікарів не значиться, то суд дійшов висновку про можливість засудити її до 4 років ув’язнення з 2-річним іспитовим терміном.

Джерело: naparise.com