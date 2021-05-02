На Київщині затримано підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої
Зараз вирішується питання про повідомлення підозри затриманом
Хлопець скористався безпорадним станом дівчини, повалив потерпілу на землю і зґвалтував її
У Київській області затримали 23-річного жителя Сквири, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої.
Як повідомляє Білоцерківське районне управління поліції в неділю, 2 травня, у поліцію звернулася сама потерпіла.
Зазначається, що 1 травня підлітки відпочивали і вживали алкогольні напої в альтанці біля озера. Через деякий час до них приєдналися ще двоє «наглядно знайомих»чоловіків. Коли стемніло, один з них запропонував потерпілій відійти і поговорити.
«Коли молоді люди опинилися на деякій відстані від альтанки, він скористався безпорадним станом дівчини, повалив потерпілу на землю і зґвалтував її», – йдеться в повідомленні.
Хлопця затримали. Зараз вирішується питання про повідомлення підозри затриманому.
Нагадаємо, нещодавно у Києві поліція затримала ґвалтівника.
Також у Києві суд призначив 10 років позбавлення волі чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.
До слова, у Маріуполі п’яний рецидивіст зґвалтував підлітка.