На Київщині затримано підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої

Зараз вирішується питання про повідомлення підозри затриманом

Хлопець скористався безпорадним станом дівчини, повалив потерпілу на землю і зґвалтував її

У Київській області затримали 23-річного жителя Сквири, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої.

Як повідомляє Білоцерківське районне управління поліції в неділю, 2 травня, у поліцію звернулася сама потерпіла.

Зазначається, що 1 травня підлітки відпочивали і вживали алкогольні напої в альтанці біля озера. Через деякий час до них приєдналися ще двоє «наглядно знайомих»чоловіків. Коли стемніло, один з них запропонував потерпілій відійти і поговорити.

«Коли молоді люди опинилися на деякій відстані від альтанки, він скористався безпорадним станом дівчини, повалив потерпілу на землю і зґвалтував її», – йдеться в повідомленні.

Хлопця затримали. Зараз вирішується питання про повідомлення підозри затриманому.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поліція затримала ґвалтівника.

Також у Києві суд призначив 10 років позбавлення волі чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.

До слова, у Маріуполі п’яний рецидивіст зґвалтував підлітка.