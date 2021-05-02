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    На Київщині затримано підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої

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    Зараз вирішується питання про повідомлення підозри затриманом - На Київщині затримано підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої

    Зараз вирішується питання про повідомлення підозри затриманом

    Фото: facebook.com/police.bc.r

    Хлопець скористався безпорадним станом дівчини, повалив потерпілу на землю і зґвалтував її

    У Київській області затримали 23-річного жителя Сквири, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої.

    Як повідомляє Білоцерківське районне управління поліції в неділю, 2 травня, у поліцію звернулася сама потерпіла.

    Зазначається, що 1 травня підлітки відпочивали і вживали алкогольні напої в альтанці біля озера. Через деякий час до них приєдналися ще двоє «наглядно знайомих»чоловіків. Коли стемніло, один з них запропонував потерпілій відійти і поговорити.

    «Коли молоді люди опинилися на деякій відстані від альтанки, він скористався безпорадним станом дівчини, повалив потерпілу на землю і зґвалтував її», – йдеться в повідомленні.

    Хлопця затримали. Зараз вирішується питання про повідомлення підозри затриманому.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві поліція затримала ґвалтівника.

    Також у Києві суд призначив 10 років позбавлення волі чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.

    До слова, у Маріуполі п’яний рецидивіст зґвалтував підлітка.

    Теги: Національна поліція України кримінал арешт Київщина зґвалтування
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