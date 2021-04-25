У Франції засуджений за зґвалтування мер керує містом з тюрми

Незважаючи на обвинувачення, багато виборців у Дравейлі підтримали Трона, переобравши його мером у 2020 році вп'яте

Незважаючи на обвинувачення, багато виборців у Дравейлі підтримали Трона, переобравши його мером у 2020 році вп'яте

Жорж Трон відмовляється покинути пост та роздає вказівки підлеглим листами із в’язниці

Французькі політики та феміністські групи обурені через те, що мер містечка Дравей, що на південь від Парижа, керує ним із тюремної камери. Жорж Трон, який колись служив молодшим міністром при Ніколя Саркозі, потрапив у в'язницю в лютому за зґвалтування та сексуальне насильство над співробітницею мерії. Про це повідомляє The Guardian.

63-річного мера засудили до п'яти років тюремного ув'язнення, з яких два роки були відстрочені. Він відкинув звинувачення і подав апеляцію до вищого суду Франції.

Зі своєї тюремної камери Трон відмовився покинути пост і продовжує керувати містом з населенням 30 000 осіб, спілкуючись зі своєю командою за допомогою листів, описуючи свій тюремний термін просто як «перешкоду».

Засідання муніципальної ради цього тижня почалося з того, що команда Трона зачитала вголос лист з його камери з інструкціями про міський бюджет. Це викликало гнів опозиційних політиків.

Габріель Бурі-Шарль з опозиційної групи Transition Démocratique, Écologique et Sociale, сказала, що Трон більше не має «морального авторитету», щоб керувати містом.

На вулиці феміністські групи протестували з опудалом Трона за ґратами. Демонстранти заявили, що його відмова піти у відставку «скандальна» і «обурлива».

Уряд Франції відмовився видати указ про звільнення Трона з посади, оскільки апеляція зараз на стадії розгляду.

На першому судовому процесі в 2018 році, щодо зґвалтування та сексуальних домагань до двох жінок у 2007 і 2010 роках, Трона виправдали. Але апеляційний процес у лютому цього року підтвердив звинувачення однієї жінки, тож мер потрапив до в'язниці.

Після обвинувального вироку в лютому мерія випустила пресреліз від імені Трона, який сказав, що відмовляється піти у відставку і зі своєї камери буде «боротися, щоб довести невинуватість».

Незважаючи на обвинувачення та судовий процес, який тривав, багато виборців у Дравейлі підтримали Трона в останні роки, переобравши його мером у 2020 році вп'яте з 1995 року.

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