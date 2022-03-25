На Київщині українські військові переходять у контрнаступ

Цієї ночі ключові бої точилися на Київщині

У Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

«На Київщині ми стоїмо, переходимо до контрнаступу та рухаємося уперед», - сказав він.

За його словами, цієї ночі ключові бої відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

«Зараз ми отримуємо інформацію від Генерального штабу ЗСУ. Я знаю, що нам вдалося достатньо багато відбити, в тому числі було знищено 12 танків , кілька літаків, понад 10 одиниць броньованої техніки, понад 300 людей», - сказав радник міністра внутрішніх справ.

Як повідомлялося, минулої доби окупанти намагалися відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова. Також противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку.

24 березня ввечері евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

Читайте також:



