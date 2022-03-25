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    В окупантів закінчуються крилаті ракети, значна їх частка не спрацювала після запуску – CNN

    Велика частка з російських ракет демонструє високу частоту відмов під час запуску - В окупантів закінчуються крилаті ракети, значна їх частка не спрацювала після запуску – CNN
    Велика частка з російських ракет демонструє високу частоту відмов під час запуску
    фото з відкритих джерел

    Ракета не долітає до мети або не вибухає при падінні в 20-60% випадків.

    У російських військ закінчуються крилаті ракети повітряного базування. При цьому досить велика частка з них демонструє високу частоту відмов під час запуску. Про це повідомляє CNN.

    Як інформує видання, посилаючись на неназваного представника Міноборони США, є ознаки того, що війська РФ намагається зберегти «цей інвентар» шляхом скорочення запасів точних керованих боєприпасів.

    Він також зазначає, що відмова у системі наведення російських високоточних боєприпасів знаходиться в діапазоні від «20% до 60%», що залежить від типу зброї та завдання.

    Таким чином, як пояснює чиновник, ракета не долітає до мети або не вибухає при падінні в 20-60% випадків.

    Як повідомлялося, від початку масштабного вторгнення на територію України російські окупанти вже втратили 15800 осіб, 530 танків та 108 літаків. Нагадаємо, комітет солдатських матерів Росії визнав, що в Україні загинуло 16 тис. російських військових.

    Теги: росія окупанти зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    В окупантів закінчуються крилаті ракети, значна їх частка не спрацювала після запуску – CNN