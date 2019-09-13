У полі на Київщині горів комбайн (фото)



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Рятувальники оперативно ліквідували загорання у комбайні Фото: ДСНС

Загорілися залишки зернових культур всередині комбайна

У четвер, 12 вересня, увечері сталося загоряння комбайна під час роботи на полі поблизу автодороги Тараща – Салиха у Таращанському районі Київщини. Пожежа виникла о 18:48.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на виклик було направлено черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща.

По прибуттю було встановлено, що горять залишки зернових культур всередині комбайна в районі моторного відсіку.

Пожежу було локалізовано о 19:06 та ліквідовано о 19:07.

До гасіння пожежі залучалися 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

До слова, пожежу в Чорнобильській зоні, що виникла 11 вересня, локалізовано по всій площа 20 га.