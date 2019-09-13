У полі на Київщині горів комбайн (фото)
Загорілися залишки зернових культур всередині комбайна
У четвер, 12 вересня, увечері сталося загоряння комбайна під час роботи на полі поблизу автодороги Тараща – Салиха у Таращанському районі Київщини. Пожежа виникла о 18:48.
Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на виклик було направлено черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща.
По прибуттю було встановлено, що горять залишки зернових культур всередині комбайна в районі моторного відсіку.
Пожежу було локалізовано о 19:06 та ліквідовано о 19:07.
До гасіння пожежі залучалися 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
До слова, пожежу в Чорнобильській зоні, що виникла 11 вересня, локалізовано по всій площа 20 га.