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    На Київщині згорів гараж разом із автомобілем (фото)

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    Гараж вигорів майже повністю - На Київщині згорів гараж разом із автомобілем (фото)
    Гараж вигорів майже повністю
    Фото: ДСНС

    Автомобіль вигорів ущент

    У середу, 31 липня, у селі Балико-Щучинка Кагарлицького району сталася пожежа у приватному гаражі. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Кагарлицького району о 16:12.

    До місця виклику було направлено чергові караули 19-ї та 20-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Кагарлик та м. Ржищів, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить приватний гараж по всій площі 35 кв. м та автомобіль ВАЗ-2101.

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    Пожежу було локалізовано о 17:05 та повністю ліквідовано о 18:21.

    Причина загорання встановлюється.

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