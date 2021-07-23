На Київщині жінка впала в порожній басейн (фото)

За допомогою рятувальної мотузки жінку підняли з басейну та передали медикам

Жінка похилого віку зазнала травм і не могла сама вибратися з басейну

У четвер, 22 липня, у садовому товаристві «Прилісся» у Броварському районі жінка похилого віку впала в порожній басейн та зазнала ушкоджень. Повідомлення про це надійшло до 21 Державної пожежно-рятувальної частини Броварського району. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику виїхали рятувальники на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі САРМ-Л.

За допомогою рятувальної мотузки жінку підняли з басейну та передали медикам у карету швидкої допомоги.

Жінку з різними ушкодженнями направлено до Броварської центральної районної лікарні.

До рятувальних робіт залучалось 4 чоловіки особового складу та одна одиниця техніки.

Як повідомлялося, у ніч на 23 липня до столичних рятувальників надійшло повідомлення про те, що по вул. Заболотного, 92 чоловік вистрибнув з вікна квартири на 5 поверсі та впав на технічний дах третього поверху. Рятувальникам і правоохоронцям лише на світанку вдалося зняти чоловіка з даху.