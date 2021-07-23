Курортний Бердянськ накрила потужна злива: двоє людей загинули (фото, відео)

Підрозділи ДСНС вивели з підтоплених ділянок 32 осіб, з них 10 дітей

Через негоду в місті було зафіксовано кілька аварій і масових відключень електрики

Увечері 22 липня курортний Бердянськ Запорізької області накрила потужна негода. Сильна злива затопила вулиці у всіх мікрорайонах міста, пише місцеве видання Pro.berdyansk.biz.

Через негоду в місті було зафіксовано кілька аварій і масових відключень електрики. На ранок 23 липня електропостачання відновили майже у всіх районах Беряднска.

Крім того, як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, двоє людей загинули через обрив електропроводів на підтопленій ділянці.

Підрозділи ДСНС вивели з підтоплених ділянок 32 осіб, з них 10 дітей. Відкачали близько 740 м³ води. Роботи тривають.

Напередодні на курорт Кирилівка налетів смерч (відео).