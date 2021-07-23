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    Курортний Бердянськ накрила потужна злива: двоє людей загинули (фото, відео)

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    Підрозділи ДСНС вивели з підтоплених ділянок 32 осіб, з&nbsp;них 10 дітей - Курортний Бердянськ накрила потужна злива: двоє людей загинули (фото, відео)

    Підрозділи ДСНС вивели з підтоплених ділянок 32 осіб, з них 10 дітей

    Фото: Pro.berdyansk.biz

    Через негоду в місті було зафіксовано кілька аварій і масових відключень електрики

    Увечері 22 липня курортний Бердянськ Запорізької області накрила потужна негода. Сильна злива затопила вулиці у всіх мікрорайонах міста, пише місцеве видання Pro.berdyansk.biz.

    Через негоду в місті було зафіксовано кілька аварій і масових відключень електрики. На ранок 23 липня електропостачання відновили майже у всіх районах Беряднска.

    Крім того, як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, двоє людей загинули через обрив електропроводів на підтопленій ділянці.

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    Курортний Бердянськ накрила потужна злива: двоє людей загинули (фото, відео)
    Курортний Бердянськ накрила потужна злива: двоє людей загинули (фото, відео)
    Курортний Бердянськ накрила потужна злива: двоє людей загинули (фото, відео)
    Курортний Бердянськ накрила потужна злива: двоє людей загинули (фото, відео)
    Курортний Бердянськ накрила потужна злива: двоє людей загинули (фото, відео)

    Підрозділи ДСНС вивели з підтоплених ділянок 32 осіб, з них 10 дітей. Відкачали близько 740 м³ води. Роботи тривають.

    Напередодні на курорт Кирилівка налетів смерч (відео).

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    Теги: ДСНС смерть Запорізька область негода дощ
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    Курортний Бердянськ накрила потужна злива: двоє людей загинули (фото, відео)