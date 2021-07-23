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    Рятувальники пів ночі знімали агресивного чоловіка з даху будинку (фото, відео)

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    На місці працювали рятувальники, правоохоронці та медики - Рятувальники пів ночі знімали агресивного чоловіка з даху будинку (фото, відео)
    На місці працювали рятувальники, правоохоронці та медики
    Фото: ДСНС

    У Києві чоловік в неадекватному стані вистрибнув з вікна квартири на п'ятому поверсі та впав на технічний дах

    У ніч на 23 липня до столичних рятувальників надійшло повідомлення про те, що по вул. Заболотного, 92 чоловік вистрибнув з вікна квартири на 5 поверсі та впав на технічний дах третього поверху. Це сталося о 2:30.

    На місце виклику виїхали бійці 26 пожежно-рятувальної частини, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Спочатку рятувальники за допомогою драбини дісталися до місця падіння чоловіка. Чоловік залишився живим і знаходився у свідомості, однак кричав та поводив себе неадекватно та чинив супротив.

    Щоб не наражати на додаткову небезпеку постраждалого, рятувальники вирішили використати автоколінчатий підіймач.

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    Рятувальники пів ночі знімали агресивного чоловіка з даху будинку (фото, відео)
    Рятувальники пів ночі знімали агресивного чоловіка з даху будинку (фото, відео)
    Рятувальники пів ночі знімали агресивного чоловіка з даху будинку (фото, відео)
    Рятувальники пів ночі знімали агресивного чоловіка з даху будинку (фото, відео)
    Рятувальники пів ночі знімали агресивного чоловіка з даху будинку (фото, відео)

    Завдяки злагодженої роботі рятувальників та правоохоронців постраждалого, який всіма силами намагався перешкоджати, на світанку вдалося спустити донизу та передати до рук медиків.

    Як розповіла рятувальникам мати постраждалого, останні тижні вона спостерігала неадекватну поведінку сина та його зловживання наркотиками та алкоголем.

    Причинами та наслідками такої поведінки постраждалого наразі займаються правоохоронці.

    Теги: Київ ДСНС рятувальники будинок чоловік
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    Рятувальники пів ночі знімали агресивного чоловіка з даху будинку (фото, відео)