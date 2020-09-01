Школа й коронавірус: Кличко перевірив, як розпочалися заняття в Києві (фото, відео)



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Мер Києва Віталій Кличко відвідав школу №234 Фото: пресслужба мера Києва

Мер без попередження навідався в одну зі шкіл Дніпровського району

Сьогодні, 1 вересня, мер Києва Віталій Кличко відвідав одну зі столичних шкіл і перевірив, як розпочалися заняття і чи дотримуються в освітніх закладах протиепідемічних правил. Побував мер у школі №234 у Дніпровському районі міста. Про це Кличко написав на своїй сторінці Facebook.

Також він показав коротке відео зі школи.

«Сьогодні без попередження навідався в одну зі шкіл Дніпровського району столиці. Перевірив, як там розпочалися заняття і чи дотримуються протиепідемічних правил. У школі №234 навчаються 1205 учнів і працюють 70 педагогів. Як у всіх комунальних навчальних закладах міста, тут розроблений регламент роботи на час пандемії. Зокрема, запровадили і новий розклад занять. Збільшили тривалість перерв між уроками. Також розробили схему входу для учнів, відкривши додаткові двері. Пересування закладом освіти регламентоване розміткою на підлозі», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що згідно з правилами, вхід до школи дозволений тільки у захисній масці. І заходять в заклад діти без батьків. Маски учні можуть не одягати тільки на уроках. А під час пересування приміщеннями школи всі мають бути в масках. Виключення - учні 1-4 класів. Для них маски необов’язкові.

Мер зайшов на урок до першокласників та привітав їх із першим днем у школі. І навідався в один із старших класів.

«Із приємністю сьогодні відзначив, що чимало старшокласників сиділи в масках і на уроці. Також усім дітям та педагогам щоранку, перед заняттями, вимірюють температуру. А класи на перервах провітрюють. У приміщеннях здійснюють дезінфекцію», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що всi школи забезпечені дезінфекторами та засобами індивідуального захисту. «Місто виділило для безпечної роботи закладів освіти понад 30 мільйонів гривень! Усі навчальні заклади працюють за чітким регламентом. І також мають інструкції на випадок виявлення хворого на коронавірус», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, 1 вересня у Києві до школи пішли понад 30 тисяч першокласників.

У Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.