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    Одну з київських шкіл закрили на карантин через коронавірус

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    У Києві закрили на карантин навчально-виховний&nbsp;комплекс&nbsp;№240 &laquo;Соціум&raquo; - Одну з київських шкіл закрили на карантин через коронавірус
    У Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум»

    День знань у школі планується провести у форматі онлайн класних годин

    У Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.

    Про це у понеділок повідомляє пресслужба департаменту освіти і науки КМДА.

    «31 серпня 2020 року до департаменту освіти і науки надійшло повідомлення про підтвердження випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у двох педагогічних працівників НВК № 240 «Соціум», які перебували у контакті з 21 працівником школи. Ще в одного педагога – ознаки гострої респіраторної інфекції та підвищена температура», – наголосили у департаменті.

    У КМДА зазначили, що День знань 1 вересня планується провести у форматі онлайн класних годин. А онлайн навчання розпочнеться згідно з розкладом уроків 2 вересня.

    Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

    Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41). Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      121215
    • Хворіють
      61544
    • Одужали
      57114
    • Померли
      2557

    У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).

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