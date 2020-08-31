Одну з київських шкіл закрили на карантин через коронавірус



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У Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум»

День знань у школі планується провести у форматі онлайн класних годин

У Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.

Про це у понеділок повідомляє пресслужба департаменту освіти і науки КМДА.

«31 серпня 2020 року до департаменту освіти і науки надійшло повідомлення про підтвердження випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у двох педагогічних працівників НВК № 240 «Соціум», які перебували у контакті з 21 працівником школи. Ще в одного педагога – ознаки гострої респіраторної інфекції та підвищена температура», – наголосили у департаменті.

У КМДА зазначили, що День знань 1 вересня планується провести у форматі онлайн класних годин. А онлайн навчання розпочнеться згідно з розкладом уроків 2 вересня.

Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41). Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

Коронавірус в Україні

Всього 121215

Хворіють 61544

Одужали 57114

Померли 2557

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У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).