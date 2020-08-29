Перше вересня і Сovid-19. «Сподіваємося на свідомість педагогів та розуміння батьків» інтерв'ю

Столична влада робить ставку не на перевірки, а на здоровий глузд фото: bug.org.ua

Перший заступник Кличка про те, хто забезпечуватиме інфекційну безпеку дітей у столичних школах

Навчанню у школах з 1 вересня бути! І мер столиці Віталій Кличко, і його перший заступник Валентин Мондриївський відрапортували про повну готовність освітніх закладів до прийому учнів: закуплено усе необхідне, навчальний процес розпланований, вчителі ознайомилися із новими інструкціями, готові до проведення дистанційний занять, якщо виникне така необхідність.

У теорії все добре. А от, як буде на практиці, покаже вже наступний тиждень. Чи не залишаться регулярні (мінімум двічі на день) дезінфекції шкільних класів «на папері»? Чи не зупиниться весь навчальний процес через те, що у однієї дитини зі школи буде діагностований Covid-19? Чи доплатять вчителям за додаткове навантаження?

На ці та інші питання в інтерв’ю «Главкому» відповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Ви повідомили, що міська влада закупила санітайзери, маски і таке інше для столичних шкіл. Назвіть, будь ласка, точну суму, витрачену на це.

Маски закуплені лише для педагогів, згідно з дорученням головного санітарного лікаря країни. Для дітей вони не обов’язкові, бо змусити дитину постійно ходити в масці нереально.

Крім того, придбані санітайзери, мило і одноразові рушнички – має вистачити на три місяці. Усе це коштувало 33 млн. грн. Чому на три місяці? Ми подивимося, як воно буде використовуватися, що буде закінчуватися швидше, а чого вистачить на довше. І потім вже зможемо скорегувати наступні закупівлі до кінця року. Але хочу запевнити, що гроші на те, щоб купити все до кінця року, є.

Валентин Мондриївський

Вся видатки – з міського бюджету?

Так, це з міського бюджету, це кошти киян.

Ви також зазначили, що школи готові до навчання, якщо буде потрібно, то у дистанційній формі. Чи докуповувалася якась додаткова техніка – ноутбуки для вчителів, скажімо?

Звичайно докуповувалися, але це щорічний процес. Кожен з районів визначає свою потребу, і ми щороку це закуповуємо, незалежно від того, яка там ситуація з Covid-19. У нас і раніше була непогана ситуація із забезпеченням обладнанням. Те, що треба було, райони докупили. Єдине – ми зараз знаходимося на фінальній стадії підключення швидкісного інтернету в деяких районах. Все під контролем.

Чи можна порівняти ці видатки із минулим роком?

Я не скажу вам точну цифру, але вона не виходить за рамки минулого року.

У київських школах діти будуть навчатися в різний час. Як це вплине на оплату робочого часу вчителів? Адже виходить, що їм потрібно буде довше знаходитися в школі.

Ні, усе поки що лишається у рамках затверджених раніше навчальних планів. У разі посилення карантинних заходів і режимів роботи, якщо раптом доведеться розводити на дві зміни, буде збільшене навантаження на вчителів, тоді виникне питання додаткової оплати.

Міністр охорони здоров’я Степанов повідомив, що клас має піти на ізоляцію, якщо у одного з учнів буде підтверджена коронавірус. Віталій Кличко трохи пом’якшив формулювання: «вчителі і директори проінструктовані на цей рахунок». То як буде насправді, принаймні у столиці?

Ми будемо дослухатися до всіх рекомендацій очільників Міністерства охорони здоров’я, до наших лікарів. Річ у тім, що на самоізоляцію має піти клас лише тоді, коли підтвердиться випадок коронавірусної хвороби, він буде лабораторно підтверджений. Якщо у дитини є ознаки ГРВІ, то це не означає, що вона хвора на Covid-19. Можливо, у неї просто нежить. Тому потрібно встановлювати спочатку лабораторно, хвора дитина чи ні. Ми сподіваємося, що захворюваність буде невисокою, бо в школах ми все організували таким чином, аби мінімізувати ризики скупчення дітей, їх зараження. І тому дуже прошу батьків з розумінням ставитися до наших рекомендацій і не відвідувати внутрішніх приміщень закладів освіти. Тобто доводити дітей до входу у школи, а не вести їх в середину.

Серед інших норм значиться, що приміщення навчальних закладів будуть мінімум двічі на день обробляти дезінфектором. Хто це буде контролювати?

Приміщення будуть оброблятися, буде вологе прибирання з додаванням дезінфікуючих засобів. В кожному класі будуть стояти санітайзери, на вході в школу будуть стояти санітайзери, крім того, обов’язковим є провітрювання приміщень.

Як і ким це буде контролюватися? Спонтанні інспекції?

Такі інспекції у нас завжди існували, не коронавірус призвів до їх створення. Однак у цьому плані, в першу чергу, ми сподіваємося на свідомість педагогів, з класними керівниками буде проводитися постійна робота. Тому що це безпека наших дітей. Щоранку будуть проводитися п’ятихвилинки здоров’я. Перевіряти будуть і працівники КМДА, і працівники Держпродспожив служби, у них створені спеціальні групи і бригади.

А яке покарання за порушення?

Штрафи, приписи, протоколи.

Чи будете ви якось контролювати приватні школи?

Ми (КМДА) не контролюємо приватні школи. Правила для всіх однакові, але функція контролю санітарних норм гігієни – це Держпродспоживслужба. Тому вони будуть цим займатися. Чому приватна має бути гірша або навпаки краща? Там і там однакові діти, тому відповідальність і контроль мають бути теж однакові.

Тобто їх будуть контролювати на рівні з комунальними школами?

Звичайно.

Наталія Сокирчук, «Главком»