Київ витратив мільярди гривень на підготовку шкіл до навчального року



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Майже на 28 мільйонів гривень Київ закупив для шкіл дезінфікуючі засоби, маски, термометри

Навчальний рік розпочинається в особливих умовах із дотриманням протиепідемічних правил

1 вересня у Києві до школи пішли понад 30 тисяч першокласників, які навчатимуться за програмою Нової Української Школи (НУШ).

Для створення освітнього простору НУШ придбано одномісні парти, сучасні меблі, комп’ютерну техніку з мультимедійним контентом, дидактичні матеріали, проведено ремонт класних кімнат, на що з бюджету столиці передбачили 276,7 млн грн. До нового навчального року відремонтовано кожний 3-й кабінет для першокласників. Загалом у столиці на підготовку до нового навчального року виділено більше 3 мільярдів гривень. Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Попри карантинні обмеження ми традиційно готувалися до початку нового навчального року і за цей час оновили чимало столичних шкіл. У кожній 13-й школі ми відремонтували фасад; провели капітальний ремонт інженерних мереж у кожному 9-му закладі загальної середньої освіти; у кожній 8-й школі – замінили вікна на енергозберігаючі», – повідомив він.

Мондриївський додав, що новий 2020-2021 навчальний рік для 429 закладів загальної середньої освіти (понад 310 тисяч учнів) розпочинається в особливих умовах із дотриманням протиепідемічних правил. Майже на 28 мільйонів гривень уже закуплено дезінфікуючі та мийні засоби для проведення санітарно-гігієнічної обробки приміщень і щоденного прибирання, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.

Нагадаємо, заклади освіти столиці починають новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах. Київ першим розробив та затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на всі необхідні дезінфікуючі засоби для безпеки учнів і працівників.

Як повідомлялося, у Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.