Цьогоріч до школи пішло більше 428 тис першачків в Україні
У міністерстві школярам побажали жаги до навчання, завзятості та старанності
Минулого року першокласників було трохи менше – понад 400 тисяч
Навчальний рік у вівторок, 1 вересня, розпочався для більш як 4,2 мільйонів учнів в Україні, з них - більше 428 тисяч першокласників. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.
«Вітаємо здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. Відсьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них - більш як 428 тис першачків. Бажаємо вам жаги до навчання, завзятості та старанності», - зазнається у привітанні.
Минулого року першокласників було трохи менше – близько 400 тисяч.
У міністерстві зазначили, що навчання розпочалося в непростий період і держава робить усе можливе, щоб створити у закладах освіти безпечні умови для навчання та розвитку.
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