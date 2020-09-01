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    Цьогоріч до школи пішло більше 428 тис першачків в Україні

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    <span>У міністерстві школярам побажали жаги до навчання, завзятості та старанності</span> - Цьогоріч до школи пішло більше 428 тис першачків в Україні
    У міністерстві школярам побажали жаги до навчання, завзятості та старанності

    Минулого року першокласників було трохи менше – понад 400 тисяч

    Навчальний рік у вівторок, 1 вересня, розпочався для більш як 4,2 мільйонів учнів в Україні, з них - більше 428 тисяч першокласників. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

    «Вітаємо здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. Відсьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них - більш як 428 тис першачків. Бажаємо вам жаги до навчання, завзятості та старанності», - зазнається у привітанні.

    Минулого року першокласників було трохи менше – близько 400 тисяч.

    У міністерстві зазначили, що навчання розпочалося в непростий період і держава робить усе можливе, щоб створити у закладах освіти безпечні умови для навчання та розвитку.

    Новий навчальний рік в Україні розпочався з певними особливостями, зважаючи на епідемічну ситуацію в кожному регіоні країни. Зокрема, в регіонах, які віднесені до «червоної зони», навчання відбуватиметься дистанційно. 
    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що в Україні є можливість здобувати середню освіту і в традиційній, і дистанційній, екстернатній або домашній формі.

    Раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив, що виключно дистанційне навчання буде лише у «червоних» зонах.
     Читайте також: Страх, стрес та депресія. Перше вересня очима вчителя

    діти освіта школа навчання
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