Цьогоріч до школи пішло більше 428 тис першачків в Україні



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У міністерстві школярам побажали жаги до навчання, завзятості та старанності

Минулого року першокласників було трохи менше – понад 400 тисяч

Навчальний рік у вівторок, 1 вересня, розпочався для більш як 4,2 мільйонів учнів в Україні, з них - більше 428 тисяч першокласників. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

«Вітаємо здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. Відсьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них - більш як 428 тис першачків. Бажаємо вам жаги до навчання, завзятості та старанності», - зазнається у привітанні.

Минулого року першокласників було трохи менше – близько 400 тисяч.

У міністерстві зазначили, що навчання розпочалося в непростий період і держава робить усе можливе, щоб створити у закладах освіти безпечні умови для навчання та розвитку.

Новий навчальний рік в Україні розпочався з певними особливостями, зважаючи на епідемічну ситуацію в кожному регіоні країни. Зокрема, в регіонах, які віднесені до «червоної зони», навчання відбуватиметься дистанційно.



