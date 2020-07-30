Поліція розшукує Цєзаря, який з сокирою напав на синагогу у Маріуполі (фото)



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Ім’я нападника на синагогу в Маріуполі - Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр

Чоловіком, який 28 липня з сокирою напав на синагогу в Маріуполі, виявився 29-річний Цєзар Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч

Поліція Донецької області назвала ім'я зловмисника, який з сокирою напав на синагогу в Маріуполі.

Про це повідомляють на сайті поліції.

«Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування», - повідомили правоохоронці.

Центральним відділом поліції встановлюється місцезнаходження зловмисника, який вчинив замах на вбивство з хуліганських мотивів.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темне. Використовує одяг різного кольору.

Останній раз чоловіка бачили 29 липня поблизу селища Виноградне в Маріуполі. Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пайту з довгим рукавом. Рухався у бік села Сопіно з господарською сумкою у клітинку.

Особлива прикмета: Волосся вибрите на скронях.

При собі може мати ніж.

У поліції просять громадян, які мають бодай яку інформацію про місце перебування підозрюваного, повідомити за телефонами: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 або 102.

Нагадаємо, 28 липня в Маріуполі після ранкової молитви чоловік із сокирою увірвався в синагогу і поранив охоронця. Утікаючи, нападник устиг кинути в будівлю синагоги заздалегідь підготовлені банки і пакети з фекаліями, піском і невідомою речовиною.