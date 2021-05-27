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    У Києві зник безвісти хлопчик із вадами слуху (фото)

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    Дитина зникла на вул. Петра Запорожця - У Києві зник безвісти хлопчик із вадами слуху (фото)
    Дитина зникла на вул. Петра Запорожця
    Фото: Київ оперативний

    Пошуки ускладнюються тим, що дитина не чує і не говорить

    На вулиці Петра Запорожця, 6 у Дніпровському районі зник дев’ятирічний хлопчик Андрій. Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

    Хлопчик має вади слуху та не говорить.

    Був одягнений: у сіру кофту, зверху синій жилет, чорні штани, кеди та кепка.

    Розшукується дев'ятирічний Андрій
    Розшукується дев'ятирічний Андрій

    Усіх, хто бачив дитину чи знає про її місцезнаходження, просять телефонувати мамі хлопчика за номером 0967498063 (Юлія).

    Нещодавно столичні правоохоронці протягом години розшукали маленьку дівчинку, яка загубилась на Лісовому масиві. Дитина гуляла на дитячому майданчику на проспекті Лісовому, а потім зникла.

    Нагадаємо, 14 квітня близько 21:00 до чергової частини відділення поліції № 1 (смт. Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила відсутність сина близько 16 години дня і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

    До пошуків хлопчика максимально залучили всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС.

    Близько 13:00 15 квітня правоохоронці Київщини розшукали хлопчика.

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    Теги: Київ діти розшук
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    У Києві зник безвісти хлопчик із вадами слуху (фото)