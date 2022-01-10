Офіс Зеленського пропонує повернути українців до СРСР?

Талони на їжу та інші товари першої необхідності були запроваджені наприкінці 80-х років минулого століття у республіках СРСР

У 2022 році в Україні можуть з’явитися талони на їжу

Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення. Про це у коментарі ВВС News Україна заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.



Перспектива переходу частини населення на продуктові картки, як зазначається, викликана здорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.



Устенко вважає, що в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків та зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами харчів.

«У наших умовах це додатковий ризик для економіки», – вважає він.

А от більш прийнятним варіантом, каже економіст, могла б бути цільова фінансова підтримка – за аналогією із програмою «єПідтримка», доступної тим, хто встановив на смартфоні урядовий додаток «Дія».

Олег Устенко навіть не виключив запровадження чогось на кшталт «продуктових карток», які діють у США для незаможних громадян.

«В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі «Дія» – так званих «продуктових чеків», як це практикується в США», – заявив Устенко, наголосивши, що «це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності».

Так виглядають американські талони на їжу

Зазначимо, що карткова система – це система розподілу продуктів, товарів та послуг за картками (або талонами), що диференційовано видаються державою різним категоріям населення в умовах дефіциту. Вона досить поширеною була за часів СРСР.

Додамо, що цукор в Україні подорожчає ще на 20%.

Водночас українці на свята викидають продуктів на величезну суму.

Нагадаємо, у 2021 році Україна зібрала рекордний за 30 років врожай.

Згодом виробники хліба пояснили, чому в Україні він дорожчий, ніж у Європі.

Також експерт пояснив, куди зник рекордний врожай.

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