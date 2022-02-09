На Київщині виявлено небезпечну хворобу тварин

Хворі на сказ тварини небезпечні вже до початку прояву захворювання

Сказ лисиці вже підтвердили лабораторно

На території міста Українка, що на Київщині, було виявлено випадок сказу тварини. Про це повідомили на офіційному сайті Української громади.

Відомо, що хворобу лисиці вже підтвердили лабораторно.

«Виконавчий комітет Української міської ради інформує: 8 лютого 2022 року на території міста Українка було виявлено хвору лісову лисицю. У лабораторних умовах було виявлено небезпечну для людей хворобу тварин – сказ. Обухівським відділом Головного управління Держпроспоживслужби вживаються невідкладні карантинні заходи щодо попередження випадків захворюванння людей на сказ», – зазначається у повідомленні.

Що робити, якщо вас укусила хвора на сказ тварина?

1. Терміново (оскільки вірус втручається в організм впродовж 15 хвилин) промити рану від покусу тварини або місце, куди потрапила її слина, великою кількістю проточної води та натерти шкіру господарським милом до утворення густої мильної піни. Звернутись в медичний заклад та повністю пройти призначений курс щеплень в передбачений строк.

2. Суворо дотримуватись режиму, призначеного лікарем. Вживання будь-яких спиртних напоїв в період вакцинації категорично заборонене. Щоб не заразитись сказом:1. Утримуйтесь від контактів з дикими та безпритульними тваринами.

3. Виконуйте правила та норми утримання домашніх тварин і поводження з ними. Доставляйте фахівцям ветеринарної медицини хворих тварин, або їх трупи, в разі, якщо тварина загинула.

4. Не вбивайте здорових на вигляд тварин, які нанесли укуси та інші пошкодження, а терміново викликайте ветеринарного лікаря.

5. У разі укусу домашньою твариною з’ясовуйте ім’я господаря та адресу. Це допоможе уникнути щеплень, так як за твариною можна встановити ветеринарний нагляд.

6. Укушені рани, подряпини негайно промийте теплою кип’яченою (або проточною) водою, бажано з милом, краї рани обробіть 70 0 спиртом чи 5% настоянкою йоду та накладіть стерильну пов’язку. Негайно зверніться за медичною допомогою до травматологічного пункту, що працює цілодобово, для проведення антирабічного щеплення чи серотерапії.

7. При пошкодженні одягу, в який була одягнута людина під час укусу, одяг обробіть гарячою праскою, і тільки після цього його можна ремонтувати.

8. Щорічно доставляйте на щеплення проти сказу домашніх та сторожових собак.

Сказ це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю. Щорічно від сказу в світі гинуть від 20 до 70 тисяч людей, через низьку доступність медичної допомоги та антирабічної вакцини. Рабічна інфекція або сказ реєструється на території 110 країн світу. Сказ – небезпечна інфекційна хвороба, на яку можуть хворіти теплокровні тварини (коти, собаки, сільськогосподарські та дикі тварини). В дикій природі сказ поширений серед лисиць, вовків, єнотів, куниць, борсуків, кажанів.

Нагадаємо, на Київщині дикі кабани гинуть від африканської чуми. До слова, скажена білка покусала двох людей у Чернівцях.

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