У Києві та області 9 лютого очікується масове відключення світла: адреси

Через капітальні ремонти на мережах Київщині заплановані масові відключення світла

Відомо, що причиною відключень стануть планові роботи

У Києві 9 лютого заплановані масові відключення світла у багатьох районах. Про це повідомляється на офіційному сайт компанії-постачальника ДТЕК «Київські електромережі».

Відомо, що причиною відключень стануть планові роботи з виконання приєднання клієнтів та усунення дефектів. Без світла сидітимуть мешканці багатоповерхівок, приватного сектору, офісів та установ.

Повний список відключення світла в столиці 9 лютого можна подивитись за посиланням.

Також, 9 лютого, через капітальні ремонти на мережах Київщині заплановані масові відключення світла в низці населених пунктів. За даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, без електрики сьогодні можуть залишитися:

Бориспіль, Буча, Фастів, Баришівка, Тетіїв, Переяслав-Хмельницький, Макарів, Яготин, Обухів, Бровари, Васильків. Повний список адрес відключення світла на Київщині 2 лютого можна подивитись за посиланням.

До слова, народний депутат Олексій Кучеренко звернувся до Міністерства енергетики з проханням стабілізувати ситуацію з цінами на оптовому ринку електроенергії, які опустилися нижче реальної собівартості. Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.

Як раніше повідомлялося, за словами директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка, імпорт з Білорусі в умовах роботи всіх 15 енергоблоків АЕС призвів до розбалансування енергосистеми і обвалу цін на оптовому ринку електроенергії, заявив. Також повідомлялося, що тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%.