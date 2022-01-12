Колишній керівник Мінекономіки попередив українців: ціни на продукти зростатимуть дуже різко

«Підвищення цін на харчі неминуче. Мова про десятки відсотків»

Зростання цін на продукти харчування внаслідок газової кризи помітно позначиться на споживчому кошику людей, адже йдеться про десятки відсотків подорожчання. Такий прогноз в інтерв’ю «Главкому» зробив колишній очільник Мінекономіки України Павло Кухта.

При цьому економіст зазначив, що таке подорожчання не буде гігантським, якщо співставляти його з підвищенням вартості газу.

«Навіть $400 за куб – дуже висока ціна. Нагадаю, колись ціна у $300 була непідйомною для України, але ми вже якось звикли до таких цифр. Росія справді до цієї кризи доклалася, але і без цього фактора ціни на енергетичному ринку зростали б. Ще до того, як росіяни десь із травня почали ламати європейський газовий ринок, ціни на енергоносії зростали, зокрема, в Східній Азії, де росіяни великої ролі не відіграють», – пояснив Кухта.

Тож, на думку Кухти, зростання цін на їжу у будь-якому випадку відбулося б, адже така тенденція існує скрізь у світі. «Поки в Україні зберігається макроекономічна стабільність, навряд чи йдеться про гігантські масштаби. Мова про десятки відсотків. Але це буде помітно на споживчому кошику людей, бо він більш ніж наполовину в Україні складається саме з їжі», – сказав Кухта.

Раніше повідомлялося, що Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема електронних, та механізмів втілення такого рішення. Перспектива переходу частини населення на продуктові картки викликана подорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.

Також колишній виконувач обов’язків міністра економіки та автор ідеї запровадження карток Павло Кухта пояснив, що саме готує влада для українців.