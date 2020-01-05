У Києві на ходу спалахнув автобус з пасажирами (відео)
Скріншот з відео
Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин».
У неділю, 5 січня, на проспекті Перемоги в Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа.
Відповідне відео було опубліковано на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».
Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин». На відеозапису з місця події можна побачити, як автобус стоїть на зупинці, а з його салону йде дим.
За попередньою інформацією, постраждалих в інциденті немає, пасажири були евакуйовані. Пожежу було ліквідовано до прибуття рятувальників ДСНС.
У коментарях один з користувачів написав, що загоряння сталося в моторному відсіку, а два вогнегасники, які були в автобусі, виявилися в неробочому стані.
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