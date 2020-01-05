У Києві на ходу спалахнув автобус з пасажирами (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин».

У неділю, 5 січня, на проспекті Перемоги в Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа.

Відповідне відео було опубліковано на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».

Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин». На відеозапису з місця події можна побачити, як автобус стоїть на зупинці, а з його салону йде дим.

За попередньою інформацією, постраждалих в інциденті немає, пасажири були евакуйовані. Пожежу було ліквідовано до прибуття рятувальників ДСНС.

У коментарях один з користувачів написав, що загоряння сталося в моторному відсіку, а два вогнегасники, які були в автобусі, виявилися в неробочому стані.

Читайте також:

Нагадаємо, на Миколаївщині горів пасажирський потяг.