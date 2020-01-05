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    У Києві на ходу спалахнув автобус з пасажирами (відео)

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    У Києві на ходу спалахнув автобус з пасажирами (відео)
    Скріншот з відео

    Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин».

    У неділю, 5 січня, на проспекті Перемоги в Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа.

    Відповідне відео було опубліковано на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».

    Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин». На відеозапису з місця події можна побачити, як автобус стоїть на зупинці, а з його салону йде дим.

    За попередньою інформацією, постраждалих в інциденті немає, пасажири були евакуйовані. Пожежу було ліквідовано до прибуття рятувальників ДСНС.

    У коментарях один з користувачів написав, що загоряння сталося в моторному відсіку, а два вогнегасники, які були в автобусі, виявилися в неробочому стані.

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    пожежа Київ ДСНС
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