З’явилося відео пожежі, через яку Лівий берег Києва затягнуло димом

Пожежа у приватному будинку на Осокорках було видно з різних куточків столиці

У Києві 21 березня сталася пожежа, яку було видно з різних куточків столиці. Як повідомляє паблік dtp.kiev.ua, загорівся будинок у приватному секторі на Осокорках.

Зазначається, що загоряння сталося у неділю ввечері.

«У Києві серйозна пожежа в приватному секторі Осокорки. Швидше за все, горить чиясь дача», – йдеться у повідомленні.

«Завжди вибирайте заходи протипожежної безпеки і тримайте на дачі хороший вогнегасник, а краще два», – додали автори відео.

Згодом з'явилося фото пожежі, на якому ясно видно великий будинок, який охоплено вогнищем.

«Чергова пожежа на Осокорках. Гасити почали досить оперативно», – повідомив киянин Ярослав Андрєєв.

Зазначимо, Осокорки – дачний район на лівому березі Дніпра біля Південного мосту у Києві.

До слова, цієї ночі у Дніпрі згорів житловий будинок.