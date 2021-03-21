  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    З’явилося відео пожежі, через яку Лівий берег Києва затягнуло димом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники оперативно почали гасити пожежу - З’явилося відео пожежі, через яку Лівий берег Києва затягнуло димом
    Рятувальники оперативно почали гасити пожежу
    Фото: dtp.kiev.ua

    Пожежа у приватному будинку на Осокорках було видно з різних куточків столиці

    У Києві 21 березня сталася пожежа, яку було видно з різних куточків столиці. Як повідомляє паблік dtp.kiev.ua, загорівся будинок у приватному секторі на Осокорках.

    Зазначається, що загоряння сталося у неділю ввечері.

    «У Києві серйозна пожежа в приватному секторі Осокорки. Швидше за все, горить чиясь дача», – йдеться у повідомленні.

    «Завжди вибирайте заходи протипожежної безпеки і тримайте на дачі хороший вогнегасник, а краще два», – додали автори відео.

    Згодом з'явилося фото пожежі, на якому ясно видно великий будинок, який охоплено вогнищем.

    99_05

    «Чергова пожежа на Осокорках. Гасити почали досить оперативно», – повідомив киянин Ярослав Андрєєв.

    Зазначимо, Осокорки – дачний район на лівому березі Дніпра біля Південного мосту у Києві.

    До слова, цієї ночі у Дніпрі згорів житловий будинок.

    Теги: пожежа Київ рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies