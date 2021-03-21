З’явилося відео пожежі, через яку Лівий берег Києва затягнуло димом
Пожежа у приватному будинку на Осокорках було видно з різних куточків столиці
У Києві 21 березня сталася пожежа, яку було видно з різних куточків столиці. Як повідомляє паблік dtp.kiev.ua, загорівся будинок у приватному секторі на Осокорках.
Зазначається, що загоряння сталося у неділю ввечері.
«У Києві серйозна пожежа в приватному секторі Осокорки. Швидше за все, горить чиясь дача», – йдеться у повідомленні.
«Завжди вибирайте заходи протипожежної безпеки і тримайте на дачі хороший вогнегасник, а краще два», – додали автори відео.
Згодом з'явилося фото пожежі, на якому ясно видно великий будинок, який охоплено вогнищем.
«Чергова пожежа на Осокорках. Гасити почали досить оперативно», – повідомив киянин Ярослав Андрєєв.
Зазначимо, Осокорки – дачний район на лівому березі Дніпра біля Південного мосту у Києві.
До слова, цієї ночі у Дніпрі згорів житловий будинок.