Рятуючись від вогню, киянин вистрибнув з п’ятого поверху

Внаслідок пожежі в Солом’янському районі шпиталізовано троє людей

Три чоловіки отримали травми під час пожежі у будинку на Відрадному проспекті, що у Солом’янському районі міста. Один з них – через те, що рятуючись від вогню вистрибнув з вікна п’ятого поверху, повідомляє УНН.

«Об 11:51 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр-ті Відрадному, 18-А, що у Солом'янському районі столиці», – йдеться у повідомленні служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією пожежників, загоряння сталося в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням. 62-річний чоловік, мешканець квартири, що палала, під час виникнення займання, перебував у квартирі, йому вдалося самостійно вийти на безпечну відстань.

О 12:27 пожежу на площі 40 кв. м вдалося локалізувати, а о 12:30 – ліквідувати. «Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 5 осіб за допомогою пожежної автодрабини, а також 25 людей було виведено на безпечну відстань по сходовій клітині. В наслідок пожежі 2 жінки 1940 та 1949 років народження з отруєнням продуктами горіння були оглянуті медиками на місці, від подальшої госпіталізації вони відмовилися.

Крім того, чоловік 1988 року народження, попередньо, в стані наркотичного сп'яніння, ще до прибуття рятувальників, вистрибнув з вікна п’ятого поверху. Його з переломом нижньої кінцівки було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні. Внаслідок пожежі квартира згоріла повністю, в загальному коридорі закопчено стіни та стелю з 1 по 5 поверхи.