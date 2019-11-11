На київському вокзалі поліція зняла з колони чоловіка, що погрожував стрибнути



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Поліція вела перемовини з чоловіком, що виліз на колону на вокзалі

Після півгодинних перемовин поліцейський відмовив чоловіка від небезпечного вчинку

У Центральному залізничному вокзалі Києва правоохоронці відмовили чоловіка від самогубства.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

У неділю ввечері до столичних правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомий погрожує викинутись із приміщення на Центральному залізничному вокзалі. На місце події негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських, рятувальники, а також представники відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва.

Одним із перших втрутився у ситуацію начальник сектору кадрового забезпечення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у Києві Сергій Баланчук, який відразу почав вести з чоловіком перемовини.

«Під час спілкування зі мною він розповів, що приїхав до столиці працювати. Через деякий час почав вживати наркотики, внаслідок чого покинув місце роботи і скоїв ряд злочинів», - повідомив правоохоронець.

Після півгодини перемовин чоловік погодився залишити колону.

Зараз його життю нічого не загрожує, із ним спілкуються правоохоронці та встановлюють мотиви вчинку.

Як повідомлялося, на Центральному вокзалі в Києві чоловік заліз на колону та намагався зістрибнути.