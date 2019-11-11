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    На київському вокзалі поліція зняла з колони чоловіка, що погрожував стрибнути

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    Поліція вела перемовини з чоловіком, що виліз на колону на вокзалі - На київському вокзалі поліція зняла з колони чоловіка, що погрожував стрибнути
    Поліція вела перемовини з чоловіком, що виліз на колону на вокзалі

    Після півгодинних перемовин поліцейський відмовив чоловіка від небезпечного вчинку

    У Центральному залізничному вокзалі Києва правоохоронці відмовили чоловіка від самогубства.

    Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    У неділю ввечері до столичних правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомий погрожує викинутись із приміщення на Центральному залізничному вокзалі. На місце події негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських, рятувальники, а також представники відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва.

    Одним із перших втрутився у ситуацію начальник сектору кадрового забезпечення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у Києві Сергій Баланчук, який відразу почав вести з чоловіком перемовини.

    «Під час спілкування зі мною він розповів, що приїхав до столиці працювати. Через деякий час почав вживати наркотики, внаслідок чого покинув місце роботи і скоїв ряд злочинів», - повідомив правоохоронець.

    Після півгодини перемовин чоловік погодився залишити колону.

    Зараз його життю нічого не загрожує, із ним спілкуються правоохоронці та встановлюють мотиви вчинку.

    Як повідомлялося, на Центральному вокзалі в Києві чоловік заліз на колону та намагався зістрибнути.

    Національна поліція України Київ самогубство чоловік вокзал
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