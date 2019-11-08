Хлопець у Харкові підірвав себе гранатою на балконі



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Фото: Нацполіція

Тіло 23-річного чоловіка виявила на балконі його бабуся

У Харкові під час вибуху гранати загинув 23-річний чоловік. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у п'ятницю, 8 листопада.

Відзначається, що інформація про подію в багатоповерховому житловому будинку на вулиці 23 Серпня надійшла в міліцію близько 08:00 ранку.

«Тіло 23-річного чоловіка виявила на балконі його бабуся», - йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство з позначкою «самогубство» (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини смерті чоловіка.

Нагадаємо, що в Луцьку стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку, внаслідок якого постраждала одна людина.

Крім того, 6 листопада пізно ввечері у Києві на Брест-Литовському шосе у Святошинському районі вибухнув «Мерседес»: один чоловік загинув, ще двоє пасажирів отримали тілесні поранення.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух автівки близько 21:40.

За даними «Главкома», люди на мотоциклі кинули вибуховий пристрій в автівку.

Згодом у соцмережах повідомили, що скоєно замах на директора фармацевтичної компанії Ігоря Сала – підірвано його автомобіль марки Мерседес-Benz S600.

Про Ігоря Сала раніше повідомляли, нібито він є громадянином РФ і з 2011 року намагався в різні способи отримати контроль над виробником інсуліну ПрАТ «Індар».