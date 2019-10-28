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    На Позняках дівчина намагалася стрибнути з моста через зраду чоловіка

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    Дівчина стояла біля перил мосту і хотіла стрибати вниз - На Позняках дівчина намагалася стрибнути з моста через зраду чоловіка
    Дівчина стояла біля перил мосту і хотіла стрибати вниз

    Чоловік, що проходив повз, схопив дівчину і викликав екстрені служби

    У ніч на понеділок, 28 жовтня, в Києві на перетині проспектів Петра Григоренка і Миколи Бажана перехожий звернув увагу на дівчину, яка стояла на шляхопроводі і дивно поводилася. Вона кричала, що більше не хоче жити. На місце викликали екіпаж поліції.

    Це сталося близько 3:30, повідомляє Інформатор з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

    Перехожий йшов по шляхопроводу над проспектом Бажана, який знаходиться біля станції метро «Позняки», і побачив дівчину, яка стояла біля перил. Вона дивно поводилася і голосно кричала, що не хоче більше жити, і намагалася стрибнути вниз.

    Хлопець не розгубився: він схопив дівчину і викликав екстрені служби.

    Коли приїхали патрульні, то дівчина зізналася, що вирішила покінчити життя самогубством через те, що їй зраджує чоловік. У неї були ознаки алкогольного сп'яніння.

    Дівчину госпіталізували в лікарню імені Павлова.

    Нагадаємо, днями на вулиці Берковецькій у Києві на парковці гіпермаркету «Ашан» жінка випила отруту і померла. Це сталося під час її розмови з чоловіком про розлучення

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