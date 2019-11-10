В Києві на Центральному вокзалі чоловік заліз на колону і погрожує зістрибнути
Чоловік погрожує зістрибнути вниз
На Центральному вокзалі в Києві чоловік заліз на колону та начебто намагається зістрибнути.
Про це повідомляє «Київ оперативний».
«Прямо зараз на Центральному залізничному вокзалі чоловік заліз до колони і намагається зістрибнути вниз.
Інформація встановлюється», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 листопада на центральному залізничному вокзалі в Києві відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW.
Виставка відкриється в новому виставкому просторі, який знаходиться біля 14-ї колії та платформи «Київ-Бориспіль Експрес».