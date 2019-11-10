В Києві на Центральному вокзалі чоловік заліз на колону і погрожує зістрибнути



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Чоловік погрожує зістрибнути вниз

На Центральному вокзалі в Києві чоловік заліз на колону та начебто намагається зістрибнути.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

«Прямо зараз на Центральному залізничному вокзалі чоловік заліз до колони і намагається зістрибнути вниз.

Інформація встановлюється», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада на центральному залізничному вокзалі в Києві відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW.

Виставка відкриється в новому виставкому просторі, який знаходиться біля 14-ї колії та платформи «Київ-Бориспіль Експрес».