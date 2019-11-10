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    В Києві на Центральному вокзалі чоловік заліз на колону і погрожує зістрибнути

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    В Києві на Центральному вокзалі чоловік заліз на колону і погрожує зістрибнути

    Чоловік погрожує зістрибнути вниз

    На Центральному вокзалі в Києві чоловік заліз на колону та начебто намагається зістрибнути.

    Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «Прямо зараз на Центральному залізничному вокзалі чоловік заліз до колони і намагається зістрибнути вниз.
    Інформація встановлюється», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 13 листопада на центральному залізничному вокзалі в Києві відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW.

    Виставка відкриється в новому виставкому просторі, який знаходиться біля 14-ї колії та платформи «Київ-Бориспіль Експрес». 

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