На Київщині жінка хотіла викинутись з вікна (відео)

Що спонукало жінку на такий вчинок поки невідомо

Жінку, яка намагалася викинутись з вікна у Вишневому, врятували

У Вишневому Київської області жінка хотіла викинутися з вікна багатоповерхівки. Відповідне відео з’явилося в місцевих Telegram-каналах.

На відео видно, як жінку намагається затягнути назад у квартиру чоловік.

На місці вже працює поліція. Жінку врятували. Про причини такого інциденту поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що у селі Княжичі, на Київщині, не вдалося врятувати дворічного хлопчика, який випав з відчиненого вікна. Дитина випала з третього поверху.

До цього, в Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна четвертого поверху.