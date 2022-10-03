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На Київщині жінка хотіла викинутись з вікна (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині жінка хотіла викинутись з вікна (відео)
Що спонукало жінку на такий вчинок поки невідомо
скрін з відео

Жінку, яка намагалася викинутись з вікна у Вишневому, врятували

У Вишневому Київської області жінка хотіла викинутися з вікна багатоповерхівки. Відповідне відео з’явилося в місцевих Telegram-каналах.

На відео видно, як жінку намагається затягнути назад у квартиру чоловік.

На місці вже працює поліція. Жінку врятували. Про причини такого інциденту поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що у селі Княжичі, на Київщині, не вдалося врятувати дворічного хлопчика, який випав з відчиненого вікна. Дитина випала з третього поверху.

До цього, в Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна четвертого поверху.

Теги: жінка поліція самогубство Київщина

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