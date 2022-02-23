У Києві підліток випав з вікна на п’ятому поверсі та вижив

Причини події будуть встановлювати правоохорнці

В Подільському районі Києва сталася трагедія. На вулиці межовій хлопчик вистрибнув з вікна. Про це повідомляє Telegram-канал «dip.kiev.ua».

Як відомо, чоловік вигулював собаку та побачив страшну картину – біля будинку в калюжі крові лежав юнак 2009 року народження без свідомості. Хлопець вистрибнув з вікна п‘ятого поверху.

На місце події одразу ж приїхала мати хлопчика, а також класний керівник та директор школи, де він навчається. Вони повідомили, що хлопець був спокійним та добре навчався.

Нагадаємо, у Броварах затримали 37-річного чоловіка, який у День закоханих забив до смерті співмешканку.

Нещодавно, у Солом'янському районі Києва знайдено мертвою киянку, яка зникла ще у січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику несподівано виявила її дочка.

Також, у Печерському районі столиці на вулиці Набережній поблизу мосту Метро виявили тіло чоловіка.