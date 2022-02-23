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    У Києві підліток випав з вікна на п’ятому поверсі та вижив

    Хлопець вистрибнув з вікна п&lsquo;ятого поверху - У Києві підліток випав з вікна на п’ятому поверсі та вижив

    Хлопець вистрибнув з вікна п‘ятого поверху

    фото: dtp.kiev.ua/Telegram

    Причини події будуть встановлювати правоохорнці

    В Подільському районі Києва сталася трагедія. На вулиці межовій хлопчик вистрибнув з вікна. Про це повідомляє Telegram-канал «dip.kiev.ua».

    Як відомо, чоловік вигулював собаку та побачив страшну картину – біля будинку в калюжі крові лежав юнак 2009 року народження без свідомості. Хлопець вистрибнув з вікна п‘ятого поверху.

    На місце події одразу ж приїхала мати хлопчика, а також класний керівник та директор школи, де він навчається. Вони повідомили, що хлопець був спокійним та добре навчався.

    Нагадаємо, у Броварах затримали 37-річного чоловіка, який у День закоханих забив до смерті співмешканку.

    Нещодавно, у Солом'янському районі Києва знайдено мертвою киянку, яка зникла ще у січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику несподівано виявила її дочка.

    Також, у Печерському районі столиці на вулиці Набережній поблизу мосту Метро виявили тіло чоловіка.

    Теги: трагедія Київ діти
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    У Києві підліток випав з вікна на п’ятому поверсі та вижив