На Київщині дворічна дитина випала з вікна

У поліції закликали батьків зачиняти вікна в кімнатах, де є діти

Хлопчик випав з вікна третього поверху

У селі Княжичі, на Київщині, не вдалося врятувати дворічного хлопчика, який випав з відчиненого вікна. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в Telegram.

Дитина випала з третього поверху.

«Дворічний Назар випав з відкритого навстіж вікна, взявшись за москітну сітку, летів з третього поверху на бетон. Ніяка реанімація тут би вже не зарадила», – йдеться в повідомленні.

Нєбитов закликав батьків бути вкрай уважними й зачиняти вікна в кімнатах, де є діти.

«Сезон «випадання» дітей через відкриті вікна, на жаль, продовжується. Це страшні трагедії, але їх можна уникнути», – додав начальник поліції.

Раніше повідомлялося, що у російському місті Челябінськ жінка викинула з вікна своїх дітей, а потім наклала на себе руки.

До цього, в Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна четвертого поверху.



