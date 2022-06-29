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    На Київщині дворічна дитина випала з вікна

    У поліції&nbsp;закликали батьків зачиняти вікна в кімнатах, де є діти - На Київщині дворічна дитина випала з вікна
    У поліції закликали батьків зачиняти вікна в кімнатах, де є діти
    фото: Андрій Нєбитов/Telegram

    Хлопчик випав з вікна третього поверху

    У селі Княжичі, на Київщині, не вдалося врятувати дворічного хлопчика, який випав з відчиненого вікна. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в Telegram.

    Дитина випала з третього поверху.

    «Дворічний Назар випав з відкритого навстіж вікна, взявшись за москітну сітку, летів з третього поверху на бетон. Ніяка реанімація тут би вже не зарадила», – йдеться в повідомленні.

    Нєбитов закликав батьків бути вкрай уважними й зачиняти вікна в кімнатах, де є діти.

    «Сезон «випадання» дітей через відкриті вікна, на жаль, продовжується. Це страшні трагедії, але їх можна уникнути», – додав начальник поліції.

    Раніше повідомлялося, що у російському місті Челябінськ жінка викинула з вікна своїх дітей, а потім наклала на себе руки.

    До цього, в Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна четвертого поверху.

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    Теги: діти Київщина Україна
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    На Київщині дворічна дитина випала з вікна