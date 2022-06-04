Залишила передсмертну записку. В Одесі дитина вистрибнула з вікна четвертого поверху

Дитина вистрибнула з вікна, коли нікого не було вдома

Дівчинка померла по дорозі в лікарню

В Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна четвертого поверху. Про це повідомляє пресслужба нацполіції області.

«Дитина вистрибнула з вікна своєї квартири, що розташована на четвертому поверсі багатоповерхівки по вулиці Генерала Вишневського, сьогодні вранці, коли нікого не було вдома», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що дитина була ще живою після падіння, проте померла у кареті швидкої допомоги, по дорозі в лікарню.

«В ході огляду оселі сім’ї померлої була виявлена передсмертна записка», – додали в поліції.

Встановлюються повні обставини події. Вирішується питання про її кваліфікацію.

Раніше у Києві на Харківському шосе пенсіонер вчинив самогубство. Пенсіонер залишив передсмертну записку родичам. Він жив на другому поверсі, але піднявся на кілька поверхів вище для суїциду. Після падіння пенсіонер помер на місці.