На киян чекає нова платіжка за комуналку: скільки і за що доведеться платити
Введення абонплати на житлово-комунальні послуги перенесли з 1 травня до завершення карантину
Незабаром у киян, як і всіх мешканців України, з’явиться нова платіжка за комуналку. Це буде плата за «Абонентське обслуговування» на виконання норм Закону «Про житлово-комунальні послуги» при переході до нових моделей договірних відносин між мешканцями квартир, які є власниками всього будинку, та постачальниками послуг.
Нагадаємо, що у зв’язку з введенням обмежувальних заходів, введення абонплати на житлово-комунальні послуги перенесли з 1 травня до завершення карантину.
Якого розміру буде ця абонентська плата, поки напевне не знає жодне комунальне підприємство в Україні. Але Постанова Кабміну № 808 регламентує «граничний розмір плати».
Начальниця управління розвитку житлово-комунального господарства Департаменту житлово-комунального господарства КМДА Віра Радченко розповіла «Вечірньому Києву» що чекає на киян.
«Як завжди, у Постанові №808 ухвалена формула, яка залежить від різних складових, одну з яких не знали навіть фахівці, з якими я працюю, тому коефіцієнт ми дізнавалися у «першоджерела» - тих, хто готував Постанову, - пояснила Радченко. - Шляхом нехитрих розрахунків ми таки вирахували загальну цифру «Граничної плати за Абонентське обслуговування».
От що вийшло:
- на послугу опалення та гарячого водопостачання - 31,15 грн на абонента
- на послугу водопостачання та водовідведення - 31,15 на одного абонента
- на вивезення сміття - 14,75 на одного абонента.
«Це гранична сума. У кожному місті кожне підприємство самостійно розраховує її за заданою формулою і залишається сподіватися, що вона буде все ж нижче, ніж зазначена гранична, - підкреслила Радченко. - Але тут як пощастить... Слід уточнити, що «Абонент» це той, з ким укладено договір на конкретні послуги».
Крім того, підкреслила вона, слід пам'ятати два моменти:
- Плата за абонентське обслуговування нараховується щомісячно, незалежно від того користувалися ви послугою чи ні.
- Пільги та субсидії на плату за абонентське обслуговування не поширюються.
«Так само хочу зауважити, що ця плата - це окреме нарахування від плати за обслуговування будинкових приладів обліку і плати за саму послугу (вода, тепло, сміття)», - додала Радченко.