На киян чекає нова платіжка за комуналку: скільки і за що доведеться платити



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Введення абонплати на житлово-комунальні послуги перенесли з 1 травня до завершення карантину

Незабаром у киян, як і всіх мешканців України, з’явиться нова платіжка за комуналку. Це буде плата за «Абонентське обслуговування» на виконання норм Закону «Про житлово-комунальні послуги» при переході до нових моделей договірних відносин між мешканцями квартир, які є власниками всього будинку, та постачальниками послуг.

Нагадаємо, що у зв’язку з введенням обмежувальних заходів, введення абонплати на житлово-комунальні послуги перенесли з 1 травня до завершення карантину.

Якого розміру буде ця абонентська плата, поки напевне не знає жодне комунальне підприємство в Україні. Але Постанова Кабміну № 808 регламентує «граничний розмір плати».

Начальниця управління розвитку житлово-комунального господарства Департаменту житлово-комунального господарства КМДА Віра Радченко розповіла «Вечірньому Києву» що чекає на киян.

«Як завжди, у Постанові №808 ухвалена формула, яка залежить від різних складових, одну з яких не знали навіть фахівці, з якими я працюю, тому коефіцієнт ми дізнавалися у «першоджерела» - тих, хто готував Постанову, - пояснила Радченко. - Шляхом нехитрих розрахунків ми таки вирахували загальну цифру «Граничної плати за Абонентське обслуговування».

От що вийшло:

на послугу опалення та гарячого водопостачання - 31,15 грн на абонента

на послугу водопостачання та водовідведення - 31,15 на одного абонента

на вивезення сміття - 14,75 на одного абонента.

«Це гранична сума. У кожному місті кожне підприємство самостійно розраховує її за заданою формулою і залишається сподіватися, що вона буде все ж нижче, ніж зазначена гранична, - підкреслила Радченко. - Але тут як пощастить... Слід уточнити, що «Абонент» це той, з ким укладено договір на конкретні послуги».

Крім того, підкреслила вона, слід пам'ятати два моменти:

Плата за абонентське обслуговування нараховується щомісячно, незалежно від того користувалися ви послугою чи ні. Пільги та субсидії на плату за абонентське обслуговування не поширюються.

«Так само хочу зауважити, що ця плата - це окреме нарахування від плати за обслуговування будинкових приладів обліку і плати за саму послугу (вода, тепло, сміття)», - додала Радченко.