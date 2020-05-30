В уряді планують переглянути тарифи на електроенергію для населення графіка



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Перегляд тарифів на електроенергію для населення міститься в антикризовій програмі уряду

Перегляд тарифів забезпечить фінансову стабільність енергетичного сектору, очікують у Кабміні

Затверджена Кабінетом міністрів України програма стимулювання економіки у зв'язку з Covid-19 передбачає перегляд тарифів на електроенергію для населення.

Такий пункт міститься в презентації вищевказаної програми, опублікованій на Урядовому порталі.

Перегляд тарифів забезпечить фінансову стабільність енергетичного сектору, очікують у Кабміні. Пріоритет даного рішення вказаний як високий, однак відзначена складність його впровадження.

Крім того, серед запланованих ініціатив у цій сфері: врегулювання заборгованості Гарантованого покупця, перегляд тарифів для відновлюваних джерел енергії та врегулювання заборгованості між учасниками ринку.

Також Кабмін планує скасувати покладання спеціальних зобов'язань (ПСЗ) на ринку газу, ввести стимулююче тарифоутворення для операторів систем розподілу електроенергії, перейти на розрахунки за газ із використанням одиниць енергії.

Планується переглянути енергетичну стратегію України, а також знизити ренту на видобуток нафти і газу.

Раніше цього тижня очільник комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що тарифи на електроенергію для населення у 2020 році залишаться на нинішньому рівні і підвищуватися не будуть.

Нагадаємо, як заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, внаслідок карантинних обмежень споживання електроенергії в Україні стрімко зменшилось. За підрахунками Міністерства енергетики, скорочення становить 10%.