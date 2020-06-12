Після заварювання сміттєпроводів у киян зменшилася комуналка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У багатоповерхових будинках у Києві комунальники заварили клапани сміттєпроводів

У квітні перерахунок мешканцям багатоповерхівок становить 3,1 млн грн

У Києві комунальні керуючі компанії здійснили коригування вартості послуг із утримання будинків та прибудинкової території у бік зменшення після проведення заварювання клапанів сміттєпроводів у багатоквартирних будинках. Так, за квітень загальна сума перерахунку мешканцям становить 3,1 млн грн. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«З відгуків мешканців ми бачимо, що кияни підтримали і вважають правильним крок заварювання сміттєпроводів. Адже їх наявність у будинках у більшості випадків – це джерело антисанітарії та смороду. Часто саме через сміттєпроводи заводяться гризуни та комахи. Сміттєзбірники в будинках особливо негативне явище влітку і в період небезпеки поширення коронавірусної інфекції. Нагадаю, відповідне рішення про закриття сміттєпроводів ми прийняли під час засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», – зазначив Пантелеєв.

Він нагадав, що в період карантину керуючі компанії працюють у штатному режимі і надають усі необхідні послуги. Контроль за роботою підприємств та моніторинг звернень про якість надання послуг здійснює спеціально створена міською владою інспекція самоврядного контролю.

«У 2019 році інспекція міста обстежила 527 житлових будинків на основі скарг і зауважень мешканців, що стосувалися якості житлово-комунальних послуг. У результаті проведено перерахунок на загальну суму понад 13 млн грн», – повідомив Пантелеєв.

Нагадаємо, у серпні 2019 року постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики підтримала проект рішення Київради «Про питання припинення функціонування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках міста Києва».