На киян чекають новорічні ярмарки: де і коли відбудуться

На ярмарках продаватимуть хвойні дерева та новорічні прикраси

До Нового року залишилося трохи більше як місяць. Отже, вже час планувати його організацію й святкування.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві. Про це повідомляє комунальне підприємство «Міський магазин».

Ярмарки стартують 17 грудня і триватимуть до 30 грудня включно в кожному районі столиці.

За їх організацію відповідатимуть:

у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському районах - комунальне підприємство «Світоч» м. Київ;

у Деснянському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах – КП «Київська Спадщина»;

в Оболонському, Подільському, Святошинському районах – КП «Поділ-Нерухомість».

«Для уточнення адрес, порядку отримання можливості розмістити торговельний майданчик з продажу хвойних дерев і ялинок у бажаній локації та іншої інформації, пов’язаної з організацією сезонних новорічних ярмарків, звертайтеся напряму в вищезгадані комунальні підприємства», - йдеться в повідомленні КП «Міський магазин».

Новорічні ярмарки відбудуться в усіх районах Києва

Як повідомлялося, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.