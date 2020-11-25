На киян чекають новорічні ярмарки: де і коли відбудуться
На ярмарках продаватимуть хвойні дерева та новорічні прикраси
До Нового року залишилося трохи більше як місяць. Отже, вже час планувати його організацію й святкування.
Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві. Про це повідомляє комунальне підприємство «Міський магазин».
Ярмарки стартують 17 грудня і триватимуть до 30 грудня включно в кожному районі столиці.
За їх організацію відповідатимуть:
- у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському районах - комунальне підприємство «Світоч» м. Київ;
- у Деснянському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах – КП «Київська Спадщина»;
- в Оболонському, Подільському, Святошинському районах – КП «Поділ-Нерухомість».
«Для уточнення адрес, порядку отримання можливості розмістити торговельний майданчик з продажу хвойних дерев і ялинок у бажаній локації та іншої інформації, пов’язаної з організацією сезонних новорічних ярмарків, звертайтеся напряму в вищезгадані комунальні підприємства», - йдеться в повідомленні КП «Міський магазин».
Як повідомлялося, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.
Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.