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    На киян чекають новорічні ярмарки: де і коли відбудуться

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    Кияни зможуть придбати на ярмарках новорічні прикраси, подарунки, смаколики - На киян чекають новорічні ярмарки: де і коли відбудуться
    Кияни зможуть придбати на ярмарках новорічні прикраси, подарунки, смаколики
    Фото з відкритих джерел

    На ярмарках продаватимуть хвойні дерева та новорічні прикраси

    До Нового року залишилося трохи більше як місяць. Отже, вже час планувати його організацію й святкування.

    Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві. Про це повідомляє комунальне підприємство «Міський магазин».

    Ярмарки стартують 17 грудня і триватимуть до 30 грудня включно в кожному районі столиці.

    За їх організацію відповідатимуть:

    • у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському районах - комунальне підприємство «Світоч» м. Київ;
    • у Деснянському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах – КП «Київська Спадщина»;
    • в Оболонському, Подільському, Святошинському районах – КП «Поділ-Нерухомість».

    «Для уточнення адрес, порядку отримання можливості розмістити торговельний майданчик з продажу хвойних дерев і ялинок у бажаній локації та іншої інформації, пов’язаної з організацією сезонних новорічних ярмарків, звертайтеся напряму в вищезгадані комунальні підприємства», - йдеться в повідомленні КП «Міський магазин».

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    Новорічні ярмарки відбудуться в усіх районах Києва

    Як повідомлялося, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

    Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

    Теги: Київ ярмарок новорічні свята кияни
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