  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На киян чекає казковий новорічний маршрут

    • Розсилка
    Головна ялинка країна буде встановлена на Софійській площі - На киян чекає казковий новорічний маршрут
    Головна ялинка країна буде встановлена на Софійській площі
    Фото з відкритих джерел

    Столична влада привідкрила завісу цьогорічного святкування Нового року

    Незважаючи на пандемію коронавірусу, у Києві буде створена новорічна атмосфера. Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський на своїй сторінці у Facebook.

    Він пообіцяв згодом докладніше розповісти, як будуть проходити новорічні свята. А зараз лише привідкрив завісу.

    «Цьогоріч головна ялинка залишиться на Софійській площі, але без фуд-кортів – лише сувеніри та напої! Також ми презентуємо новий новорічний маршрут від Арки Дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк Володимирська гірка, Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. Це буде казково красивий маршрут зі смаколиками по дорозі», – розповів Мондриївський.

    Як повідомлялося, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде. 

    За традицією ялинку запалять у День святого Миколая, 19 грудня.

    Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

    Раніше стало відомо, що попри карантин у Києві не відмовляться від новорічного святкування. Щоправда, без концертів та фудкортів. Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною.

    Теги: Київ новорічні свята КМДА кияни ялинка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies