Столична влада привідкрила завісу цьогорічного святкування Нового року

Незважаючи на пандемію коронавірусу, у Києві буде створена новорічна атмосфера. Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський на своїй сторінці у Facebook.

Він пообіцяв згодом докладніше розповісти, як будуть проходити новорічні свята. А зараз лише привідкрив завісу.

«Цьогоріч головна ялинка залишиться на Софійській площі, але без фуд-кортів – лише сувеніри та напої! Також ми презентуємо новий новорічний маршрут від Арки Дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк Володимирська гірка, Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. Це буде казково красивий маршрут зі смаколиками по дорозі», – розповів Мондриївський.

Як повідомлялося, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

За традицією ялинку запалять у День святого Миколая, 19 грудня.

Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

Раніше стало відомо, що попри карантин у Києві не відмовляться від новорічного святкування. Щоправда, без концертів та фудкортів. Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною.