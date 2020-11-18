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    Новий рік за «планом Б»: які святкування чекають на киян в умовах карантину

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    Головну ялинку країни запалять у День святого Миколая - Новий рік за «планом Б»: які святкування чекають на киян в умовах карантину
    Головну ялинку країни запалять у День святого Миколая
    Фото: Folk Ukraine

    Цьогоріч не буде концертів і масових гулянь у центрі Києва

    Цьогоріч через пандемію корона вірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

    Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, що організовує новорічні святкування та інші мистецькі заходи в Києві.

    «Ви знаєте, ми сподівалися до останнього, що буде план А і план Б. Ми готувалися повноцінно зробити гарне святкування, відповідно тематиці «Чарівний ліс». Але, на жаль, ми приступаємо до плану Б і центральну частину міста ми залишимо більш вільною, щоб уникнути там стовпотворінь», - сказав він.

    За словами Добруцького, фуд-кортів на Софійській площі не буде, там залишиться тільки ялинка і атмосфера Нового року.

    «Інші святкові локації частково перенесуть в район Арки дружби народів, частину будиночків з напоями розмістять на Володимирський гірці. На Контрактовій площі буде гарна гірка з гарним катком та ялинкою. Там продаватимуть сувеніри, ласощі й напої», - розповів він.

    Добруцький повідомив, що за традицією головну ялинку країни запалять у День святого Миколая, 19 грудня.

    Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

    Раніше стало відомо, що попри карантин у Києві не відмовляться від новорічного святкування. Щоправда, без концертів та фудкортів. Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною.

    Теги: Київ свята новорічні свята карантин кияни ялинка коронавірус
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