На лаву підсудних сяде затриманий на хабарі посадовець податкової Київщини



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Начальника відділу Ірпінського управління ДФС затримано під час отримання ним хабара у 15 тис. грн Фото: Прокуратура Києва

Справу розглядатиме Ірпінський міський суд

Прокуратурою Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу Ірпінського управління Державної фіскальної служби у Київській області, викритого у хабарництві.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Податківця затримали у квітні 2019 року під час отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч гривень, які він нібито вимагав за не вжиття податкових санкцій до ФОП через невчасно сплачений єдиний податок.

Наразі досудове розслідування завершено.

Підозрюваному висунуто обвинувачення в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до Ірпінського міського суду Київської області для розгляду по суті.

Нагадаємо, столичною прокуратурою разом зі слідчими Головного управління Нацполіції у Києві викрито на отриманні неправомірної вигоди лікаря Київського обласного онкологічного диспансеру.

Нещодавно Служба безпеки України викрила заступника директора Інституту Шалімова Олега Котенка на хабарі у $20 тисяч.

Голосіївський райсуд Києва відпустив лікаря під нічний домашній арешт. За рішенням суду Котенко зобов'язаний не залишати будинок в період з 21:00 до 7:00. Запобіжний захід буде діяти до 1 грудня 2019 року.

Водночас суд задовольнив клопотання прокурора про відсторонення Котенка з посади завідуючого відділенням на час досудового розслідування. Однак він може здійснювати діяльність як лікар: надавати медичну допомогу і брати участь в операціях.