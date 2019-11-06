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    На лаву підсудних сяде затриманий на хабарі посадовець податкової Київщини

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    Начальника відділу Ірпінського управління ДФС затримано під час отримання ним хабара у 15 тис. грн - На лаву підсудних сяде затриманий на хабарі посадовець податкової Київщини
    Начальника відділу Ірпінського управління ДФС затримано під час отримання ним хабара у 15 тис. грн
    Фото: Прокуратура Києва

    Справу розглядатиме Ірпінський міський суд

    Прокуратурою Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу Ірпінського управління Державної фіскальної служби у Київській області, викритого у хабарництві.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Податківця затримали у квітні 2019 року під час отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч гривень, які він нібито вимагав за не вжиття податкових санкцій до ФОП через невчасно сплачений єдиний податок.

    Наразі досудове розслідування завершено.

    Підозрюваному висунуто обвинувачення в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Обвинувальний акт скеровано до Ірпінського міського суду Київської області для розгляду по суті.

    Нагадаємо, столичною прокуратурою разом зі слідчими Головного управління Нацполіції у Києві викрито на отриманні неправомірної вигоди лікаря Київського обласного онкологічного диспансеру.

    Нещодавно Служба безпеки України викрила заступника директора Інституту Шалімова Олега Котенка на хабарі у $20 тисяч.

    Голосіївський райсуд Києва відпустив лікаря під нічний домашній арешт. За рішенням суду Котенко зобов'язаний не залишати будинок в період з 21:00 до 7:00. Запобіжний захід буде діяти до 1 грудня 2019 року.

    Водночас суд задовольнив клопотання прокурора про відсторонення Котенка з посади завідуючого відділенням на час досудового розслідування. Однак він може здійснювати діяльність як лікар: надавати медичну допомогу і брати участь в операціях.

    ДФС прокуратура суд кримінал корупція в Україні хабар Київщина розслідування
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