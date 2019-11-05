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    Лікаря Київського обласного онкодиспансеру затримано на хабарі у $2 тис.

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    Правоохоронці затримали лікаря на робочому місці - Лікаря Київського обласного онкодиспансеру затримано на хабарі у $2 тис.
    Правоохоронці затримали лікаря на робочому місці
    Фото: Прокуратура Києва

    Правоохоронці підозрюють лікаря у вимаганні коштів за надання медичної документації

    Столичною прокуратурою разом зі слідчими Головного управління Нацполіції у Києві викрито на отриманні неправомірної вигоди лікаря Київського обласного онкологічного диспансеру.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    «Встановлено, що лікар вимагав та отримав 2 000 доларів США за надання медичної документації, необхідної для проходження медико-соціальної експертизи без реального проходження особою медичного обстеження», - йдеться в повідомленні.

    На даний час лікаря затримано в порядку ст. 208 КПК України та проводяться невідкладні слідчі дії.

    Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України.

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    Лікаря Київського обласного онкодиспансеру затримано на хабарі у $2 тис.
    Лікаря Київського обласного онкодиспансеру затримано на хабарі у $2 тис.

    Нагадаємо, нещодавно Нагадаємо, Служба безпеки України викрила заступника директора Інституту Шалімова Олега Котенка на хабарі у $20 тисяч.

    Голосіївський райсуд Києва відпустив лікаря під нічний домашній арешт. За рішенням суду Котенко зобов'язаний не залишати будинок в період з 21:00 до 7:00. Запобіжний захід буде діяти до 1 грудня 2019 року.

    Водночас суд задовольнив клопотання прокурора про відсторонення Котенка з посади завідуючого відділенням на час досудового розслідування. Однак він може здійснювати діяльність як лікар: надавати медичну допомогу і брати участь в операціях.

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