За директора лісгоспу, пійманого на хабарі, внесли заставу у майже 5 млн



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Сиса пропонував детективу 100 тисяч доларів за закриття кримінального провадження

Необхідну суму внесли родичі директора Гутянського лісгоспу Віктора Сиси

Директор Гутянського лісгоспу на Харківщині Віктор Сиса, підозрюваний у спробі підкупу детектива Національного антикорупційного бюро, вийшов на свободу після сплати застави.

Про це у вівторок, 5 листопада, повідомив адвокат чиновника Ігор Черезов.

«Пан Сиса вийшов під заставу учора (в понеділок – ред.)», - сказав Черезов, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

Адвокат уточнив, що необхідну суму (4 млн 994,6 тис. грн) внесли родичі його підзахисного.

Він не зміг відповісти, чи буде подано апеляцію на запобіжний захід. «Ми ще обговорюємо це питання», - сказав Черезов.

Нагадаємо, за інформацією слідчих, Сиса пропонував детективу 100 тисяч доларів за закриття кримінального провадження щодо протиправного відчуження значних обсягів деревини, що належала держпідприємству, а також щодо продажу лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб’єктам господарювання.

Йому інкримінують ч.3 ст.369 Кримінального кодексу — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. У разі доведення вини директору загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень чи обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомляють слідчі, розслідування у справі триває з лютого 2019 року.

31 жовтня директора лісгоспу затримали. Потім його взяли під варту на два місяці з можливістю внесення застави у 4,994 мільйони гривень.